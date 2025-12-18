CDR.cz - Vybráno z IT

Microsoft uklidňuje obavy kolem AI ve Windows 11. Bez souhlasu nebude brát data

Čtvrtek, 18 Prosinec 2025 - 05:00 | Francesco | Novinky, AI

Zdroj: Shutterstock

Microsoft upřesnil, jak budou AI agenti ve Windows 11 pracovat s uživatelskými soubory. Přístup k dokumentům, fotkám nebo staženým datům nebude automatický a vždy si vyžádá výslovný souhlas uživatele.
Microsoft v posledních týdnech postupně odhaluje, jakou roli mají v budoucnosti Windows 11 sehrát takzvaní AI agenti. Jde o samostatnější formu umělé inteligence, která má zvládat složitější úkoly než běžný chatbot. Právě to ale vyvolalo obavy, hlavně pokud jde o přístup k osobním datům uloženým v počítači.

Po vlně dotazů a spekulací teď firma aktualizovala své podpůrné materiály a přinesla jasnější vysvětlení. Ani po zapnutí experimentálních agentních funkcí nedostanou AI agenti automaticky přístup k vašim souborům. Nezáleží na tom, zda jde o dokumenty, fotografie, videa nebo složku Stažené. Bez výslovného povolení se k nim nedostanou.

Jak bude fungovat souhlas s přístupem k datům

V praxi to má vypadat podobně jako u jiných oprávnění ve Windows. Pokud AI agent při řešení úkolu narazí na potřebu pracovat se soubory, zobrazí se dialogové okno. Uživatel se rozhodne, zda přístup povolí jednorázově, trvale, nebo ho zcela odmítne. Bez tohoto kroku se agent k datům jednoduše nedostane.

Zdroj: Shutterstock

Důležité je i to, že oprávnění lze spravovat zvlášť pro jednotlivé agenty. Microsoft počítá s tím, že ve Windows 11 jich bude více, například Copilot, Researcher nebo Analyst. Každý z nich může mít jiná povolení, což dává uživateli alespoň základní kontrolu nad tím, kdo co smí vidět.

Co stále zůstává otevřenou otázkou

Přesto tu zůstávají věci, které část uživatelů znervózňují. Oprávnění se totiž udělují plošně. Pokud agentovi povolíte přístup, má otevřené všechny osobní složky najednou. Nelze říct, že smí pracovat jen s dokumenty, ale už ne s fotkami nebo plochou. V tomto směru jde o řešení typu vše, nebo nic.

Microsoft sice upozorňuje, že AI agenti jsou zatím ve fázi testování a pravidla se mohou změnit, ale zatím žádné jemnější nastavení nepřislíbil. K tomu se přidávají obecnější obavy. Windows 11 má pověst systému, kde se nové funkce občas potýkají s chybami, a u autonomnější AI by mohly mít problémy citelnější dopady. Ostatně i samotný Microsoft připouští, že agenti mohou představovat nový vektor pro zneužití malwarem.

AI, umělá inteligence, Windows
TechRadar.com

