CDR.cz - Vybráno z IT

AI vánoční reklama McDonald’s vyvolala posměch

Pátek, 12 Prosinec 2025 - 03:00 | Francesco | Novinky, AI

Zdroj: Shutterstock

Vánoční reklama McDonald’s v Nizozemsku měla být vtipnou reflexí svátečního chaosu, místo toho však vyvolala posměch i podráždění. AI vizuály působily nepřirozeně a diváci si stěžovali na zvláštní atmosféru. Spot tak zmizel během několika dnů.
Přidejte si CDR do oblíbených na Google News

Vánoční reklama McDonald’s v Nizozemsku měla pobavit nadsázkou nad prosincovým shonem, jenže místo úsměvů vyvolala spíš údiv a spoustu posměšných reakcí. Diváci si všímali zvláštních detailů vygenerovaných umělou inteligencí a popisovali, že celé video působí zvláštně a neklidně. Netrvalo dlouho a spot zmizel z internetu.

Celý spot měl ukázat humorné momenty provázející adventní období, jenže rychlé sestřihy a vizuály vytvořené pomocí AI působily spíše jako sled podivných výjevů. Obličeje s nepřirozeně velkýma očima, ruce, kterým chyběla logika pohybu, nebo scény z kuchyně připomínající malou katastrofu. Publikum to nevzalo jako chytrou nadsázku, ale jako něco nevědomky bizarního, a odpovědělo hlavně ironií.

Zdroj: Shutterstock

Reakce diváků rozhodly během několika hodin

Spot byl na YouTube necelé tři dny, než jej McDonald’s stáhl a deaktivoval komentáře. Mezitím se ale stihl rozšířit po sociálních sítích, kde jej uživatelé ukládali a sdíleli s posměšnými poznámkami. To, co mělo být odlehčené připomenutí svátečního stresu, působilo jako nechtěná prohlídka takzvaného uncanny valley. Místo humoru vyvolávalo napětí a nejistotu.

Produkční společnost The Sweetshop se následně bránila připomínkou, že nejde o žádnou jednoduchou AI hříčku. Tvrdila, že na projektu pracovalo deset specialistů sedm týdnů. Že materiálu vznikly tisíce verzí a že finální výsledek byl sestříhán podobně jako tradiční film. Takové vysvětlení ale veřejnosti příliš nepomohlo. Spíše posílilo dojem, že vznikl nákladný experiment, který nedokázal divákům sdělit, co měl.

Podle kritiků je hlavní problém jinde. Umělá inteligence sice dokáže generovat vizuály bleskovou rychlostí, ale stále neumí zajistit konzistentní prostředí a přirozené emoce. To jsou prvky, na kterých vánoční reklamy stojí. A právě jejich absence způsobila, že spot působil nechtěně groteskně.

Co selhání říká o AI v reklamě

Tento případ zapadá do širšího trendu. Generativní technologie už dnes používají i velké značky a tlak na rychlou produkci dělá své. Jenže AI není zázračný nástroj, který nahradí celý štáb a přitom vytvoří stejně uvěřitelný výsledek. Podobné experimenty často dopadnou stejně mizerně jako zmíněný nizozemský spot. Vypadá to levně, odtažitě a někdy i znepokojivě.

McDonald’s z toho patrně neutrpí zásadní škody. Značka má natolik silné postavení, že jedna nepovedená kampaň její reputaci neohrozí. Přesto jde o zajímavé varování. Pokud má reklama působit lidsky, musí se do ní lidský přístup skutečně propsat. Nahrazovat jej umělou inteligencí bez jasné koncepce se spíše míjí účinkem.

Diskuze
Tagy: 
AI, umělá inteligence, marketing
Zdroje: 

TechRadar.com

nahlásit chybu

AI měla řídit 90 % kyberútoku. Odborníci ale vidí úplně jiný obrázek

Anthropic tvrdí, že zachytila první téměř autonomní kyberútok řízený umělou inteligencí. Bezpečnostní experti však varují, že realita má k senzaci daleko: AI sice dokáže pomáhat a zrychlovat rutinu, ale skutečně samostatné hackování je zatím spíše sci-fi.

Kvantové počítače mohou změnit kyberbezpečnost už do pěti let

Vývoj kvantových počítačů zrychluje a bezpečnostní experti varují, že během několika let se mohou objevit státy schopné prolomit dnešní šifry. Firmy proto začínají plánovat přechod na kvantově odolné zabezpečení.

Nesmírně tenký mozkový implantát mění to, jak člověk komunikuje s AI

Papírově tenký mozkový implantát BISC nabízí možnost propojit mozek s umělou inteligencí rychlostí, která dosud nebyla dostupná. Díky tisícům elektrod a vysoké datové propustnosti otevírá cestu k léčbě řady neurologických potíží i k novým způsobům ovládání technologií.

Soukromé chaty uživatelů ChatGPT skončily v nástroji pro webmastery

V nástroji Google Search Console, který má správcům webů pomáhat s analýzou návštěvnosti, se v posledních měsících objevily stovky zvláštních dotazů. Podle analytiků šlo o uniklé části skutečných konverzací z ChatGPT – včetně osobních zpráv a firemních dat. Jak k tomu došlo a co to znamená pro ochranu soukromí?

WhatsApp vyhlásil válku podvodníkům: Přináší nové funkce na ochranu uživatelů

WhatsApp reaguje na rostoucí počet internetových podvodů zavedením nových bezpečnostních opatření. Aplikace patřící společnosti Meta nově upozorňuje uživatele na podezřelé skupiny i jednotlivé kontakty. Současně zablokovala přes 6,8 milionu účtů napojených na kriminální podvodná centra. Co konkrétně novinky znamenají a jak se díky nim můžete lépe chránit?

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi