Altman mění pravidla hry. ChatGPT dostává duši, a dospělý režim
OpenAI bojuje s politickou podjatostí. Ale co vlastně znamená „objektivita“?
Když Sam Altman předstoupil před novináře, působil uvolněněji než obvykle. „Lidé chtějí mluvit s někým, kdo jim rozumí, ne s formulářem,“ poznamenal s úsměvem.
Tím shrnul, proč se OpenAI rozhodla vrátit ChatGPT jeho přirozenost - nebo spíš to, co mnozí uživatelé označovali jako ztracenou lidskost.
Nová aktualizace slibuje, že ChatGPT už nebude působit jako přehnaně korektní kancelářský asistent. Namísto toho dostane možnost přizpůsobit se osobnosti člověka, se kterým mluví - a to nejen slovníkem, ale i tónem, rytmem řeči nebo tím, jestli reaguje formálně, nebo s lehkým humorem.
Každý si bude moct „vychovat“ svůj vlastní model
OpenAI zavádí novou funkci, která umožní nastavit si styl konverzace téměř jako u skutečného člověka. Uživatel si vybere, jestli chce, aby na něj ChatGPT mluvil jako profesor, spisovatel, kamarád nebo třeba ironický komentátor.
Zní to jako drobnost, ale právě tohle může zásadně změnit vnímání umělé inteligence. Dosavadní verze GPT-5 byla sice výkonná, ale působila sterilně - jako by měla v sobě zabudovaný filtr, který z každé odpovědi vysál špetku emocí.
Teď se má všechno vrátit do přirozenější roviny. ChatGPT se znovu stane společníkem, ne jen nástrojem.
Dospělý režim: téma, které rozdělilo komunitu
Altman se ale nezastavil u vylepšení tónu. V rámci nové aktualizace přichází i funkce, která se už několik měsíců šeptala v zákulisí - adult mode. Ano, OpenAI poprvé otevřeně připouští, že ověření dospělí uživatelé budou mít přístup i k citlivějšímu obsahu - od psychologicky zralejších dialogů až po jemně erotické texty.
Cílem podle Altmana není bulvarizace AI, ale návrat k realitě. „Dospělí lidé píšou, tvoří, diskutují o všem, včetně intimních témat. Nevidím důvod, proč by AI měla dělat, že ten svět neexistuje,“ řekl v rozhovoru pro TechRadar.
Změna samozřejmě vyvolala rozporuplné reakce. Zatímco část uživatelů vítá „konec infantilní cenzury“, jiní varují, že se tím otevírá prostor pro zneužití - například při tvorbě erotických deepfakeů.
Svoboda ano, ale pod dohledem
OpenAI si je rizik vědoma. Proto slibuje, že dospělý režim bude dostupný pouze po ověření věku a s jasně vymezenými hranicemi. Interní systémy mají umět rozpoznat nebezpečné situace a zabránit tomu, aby AI sklouzla do neetického obsahu.
Zdroj: Shutterstock
Altman tvrdí, že tým testoval nové modely měsíce a že „větší svoboda nemusí znamenat menší bezpečí“. Jde prý spíš o posun důvěry mezi lidmi a technologiemi - o přijetí faktu, že zodpovědnost by neměla být nahrazena zákazem.
ChatGPT, který se směje, chápe a občas přemýšlí
Kromě změn v obsahu se mění i samotný projev modelu. Nový ChatGPT by měl působit víc živě - umět reagovat na náladu konverzace, vnímat kontext a volit styl, který odpovídá situaci.
Pokud se například bavíte o práci, bude formální. Pokud o vaření, může být přátelský a vtipný.
A pokud píšete scénář nebo příběh, dokáže přirozeně přejít do vypravěčského tónu, aniž by působil nuceně. To vše má posílit dojem, že člověk nekomunikuje se strojem, ale s někým, kdo rozumí i mezi řádky.