WhatsApp vyhlásil válku podvodníkům: Přináší nové funkce na ochranu uživatelů
WhatsApp přitvrzuje v boji proti podvodníkům
V reakci na zvyšující se počet sofistikovaných podvodů, které cílí na důvěřivé uživatele po celém světě, WhatsApp oznámil spuštění nových bezpečnostních funkcí. Ty mají uživatelům pomoci lépe identifikovat potenciální rizika, a to jak ve skupinových, tak individuálních konverzacích.
Společnost zároveň uvedla, že během několika měsíců zrušila přes 6,8 milionu účtů, které byly spojeny s rozsáhlými kriminálními operacemi – často se zázemím ve „scam centrech“ (centrech pro podvody) v jihovýchodní Asii.
Upozornění na podezřelé skupiny
Jednou z klíčových novinek je tzv. „safety overview“, tedy bezpečnostní přehled, který se zobrazí ve chvíli, kdy vás do nové skupiny přidá někdo, koho nemáte v kontaktech. To je častá taktika podvodníků, jak nalákat lidi do skupin plných fiktivních příležitostí – např. výdělek za „lajkování videí“, investice do krypta nebo zapojení do podivných náborových schémat.
Bezpečnostní přehled vám umožní:
- Zjistit, kdo vás přidal a zda je ve skupině někdo, koho znáte.
- Rozhodnout se, zda chcete ve skupině zůstat.
- Ztlumit oznámení, dokud skupinu nepotvrdíte jako důvěryhodnou.
Tento systém má snížit pravděpodobnost, že se necháte zmanipulovat jen tím, že vás někdo zkontaktuje v prostředí, které vypadá legitimně.
Zdroj: Shutterstock
Individuální chaty: Ochrana před neznámými
Další podvodná taktika funguje tak, že vás někdo osloví mimo WhatsApp – například přes Instagram, Facebook nebo dokonce e-mail – a poté vás „přesune“ do soukromého chatu ve WhatsAppu.
Nová funkce v aplikaci rozpozná, že zahajujete konverzaci s někým, kdo není ve vašem seznamu kontaktů, a zobrazí vám upozornění s doplňujícími informacemi. Cílem je přimět vás k větší obezřetnosti, než začnete důvěřovat cizí osobě.
WhatsApp + OpenAI: Odhalili podvodníky využívající ChatGPT
WhatsApp zároveň informoval o spolupráci s OpenAI, během které se podařilo rozkrýt celý systém podvodů napojených na Kambodžu. Scénář byl propracovaný:
- Podvodníci využili ChatGPT k vygenerování lákavé zprávy, obsahující odkaz na WhatsApp.
- Po kliknutí na odkaz byl uživatel přesměrován do Telegramu.
- Tam mu byl přidělen „úkol“ – například lajkování videí na TikToku.
- Následovalo vytváření důvěry – ukázky „výdělků“, falešné výpisy transakcí atd.
- A pak přišla past: „Je třeba vložit první investici“ – často v kryptoměně.
Takto funguje mnoho moderních podvodů – namísto hrubé síly hrají na psychologii, pocit bezpečí a důvěru.