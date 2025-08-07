CDR.cz - Vybráno z IT

WhatsApp vyhlásil válku podvodníkům: Přináší nové funkce na ochranu uživatelů

Čtvrtek, 7 Srpen 2025 - 05:00 | Francesco | Novinky, AI

Zdroj: Shutterstock

WhatsApp reaguje na rostoucí počet internetových podvodů zavedením nových bezpečnostních opatření. Aplikace patřící společnosti Meta nově upozorňuje uživatele na podezřelé skupiny i jednotlivé kontakty. Současně zablokovala přes 6,8 milionu účtů napojených na kriminální podvodná centra. Co konkrétně novinky znamenají a jak se díky nim můžete lépe chránit?

WhatsApp přitvrzuje v boji proti podvodníkům

V reakci na zvyšující se počet sofistikovaných podvodů, které cílí na důvěřivé uživatele po celém světě, WhatsApp oznámil spuštění nových bezpečnostních funkcí. Ty mají uživatelům pomoci lépe identifikovat potenciální rizika, a to jak ve skupinových, tak individuálních konverzacích.

Společnost zároveň uvedla, že během několika měsíců zrušila přes 6,8 milionu účtů, které byly spojeny s rozsáhlými kriminálními operacemi – často se zázemím ve „scam centrech“ (centrech pro podvody) v jihovýchodní Asii.

Upozornění na podezřelé skupiny

Jednou z klíčových novinek je tzv. „safety overview“, tedy bezpečnostní přehled, který se zobrazí ve chvíli, kdy vás do nové skupiny přidá někdo, koho nemáte v kontaktech. To je častá taktika podvodníků, jak nalákat lidi do skupin plných fiktivních příležitostí – např. výdělek za „lajkování videí“, investice do krypta nebo zapojení do podivných náborových schémat.

Bezpečnostní přehled vám umožní:

  • Zjistit, kdo vás přidal a zda je ve skupině někdo, koho znáte.
  • Rozhodnout se, zda chcete ve skupině zůstat.
  • Ztlumit oznámení, dokud skupinu nepotvrdíte jako důvěryhodnou.

Tento systém má snížit pravděpodobnost, že se necháte zmanipulovat jen tím, že vás někdo zkontaktuje v prostředí, které vypadá legitimně.

Zdroj: Shutterstock

Individuální chaty: Ochrana před neznámými

Další podvodná taktika funguje tak, že vás někdo osloví mimo WhatsApp – například přes Instagram, Facebook nebo dokonce e-mail – a poté vás „přesune“ do soukromého chatu ve WhatsAppu.

Nová funkce v aplikaci rozpozná, že zahajujete konverzaci s někým, kdo není ve vašem seznamu kontaktů, a zobrazí vám upozornění s doplňujícími informacemi. Cílem je přimět vás k větší obezřetnosti, než začnete důvěřovat cizí osobě.

WhatsApp + OpenAI: Odhalili podvodníky využívající ChatGPT

WhatsApp zároveň informoval o spolupráci s OpenAI, během které se podařilo rozkrýt celý systém podvodů napojených na Kambodžu. Scénář byl propracovaný:

  1. Podvodníci využili ChatGPT k vygenerování lákavé zprávy, obsahující odkaz na WhatsApp.
  2. Po kliknutí na odkaz byl uživatel přesměrován do Telegramu.
  3. Tam mu byl přidělen „úkol“ – například lajkování videí na TikToku.
  4. Následovalo vytváření důvěry – ukázky „výdělků“, falešné výpisy transakcí atd.
  5. A pak přišla past: „Je třeba vložit první investici“ – často v kryptoměně.

Takto funguje mnoho moderních podvodů – namísto hrubé síly hrají na psychologii, pocit bezpečí a důvěru.

