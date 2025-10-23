CDR.cz - Vybráno z IT

OpenAI spustilo vlastní prohlížeč. Atlas ukazuje, že web už nebude stejný

Čtvrtek, 23 Říjen 2025 - 05:00 | Francesco | Novinky, AI, Internet

Zdroj: Shutterstock

OpenAI uvedlo na trh nový webový prohlížeč s názvem ChatGPT Atlas, zatím pro macOS. Verze pro Windows, iOS a Android přijdou brzy. Na rozdíl od Chrome nebo Safari ale Atlas není jen dalším oknem do internetu – je to asistent, který s vámi přemýšlí, pamatuje si kontext a dokáže jednat místo vás.

OpenAI se vydalo směrem, o kterém se donedávna jen spekulovalo. Místo toho, aby se ChatGPT spouštěl v samostatném okně, je teď přímo součástí samotného prohlížeče. Atlas je postaven kolem umělé inteligence, ne jako doplněk, ale jako základní kámen celého zážitku.

Když si představíte klasický prohlížeč, jde o nástroj, který vám zobrazí stránku a dál už záleží jen na vás. Atlas funguje jinak. Dokáže chápat, co právě děláte, a pomáhá vám v tom pokračovat. Můžete například číst článek o cestování a říct: „Najdi mi hotely v téhle oblasti, ale levnější.“ Nebo otevřít e-shop a požádat: „Porovnej tyto dva výrobky a napiš, který se víc vyplatí.“

Asistent se objevuje v postranním panelu, takže nemusíte přepínat záložky ani kopírovat odkazy. Prohlížeč a konverzace jsou propojené do jedné plynulé zkušenosti.

Zdroj: Shutterstock

Atlas nabízí funkci, která může změnit způsob, jakým používáme internet - vlastní paměť. Po jejím zapnutí si dokáže zapamatovat vaše předchozí aktivity, navštívené weby i témata, o která jste se zajímali.

Příklad? Hledali jste minulý týden byty a zapomněli kde? Stačí napsat: „Najdi byty, které jsem si prohlížel minulý týden, poblíž parku.“ Atlas si vybaví kontext a naváže přesně tam, kde jste skončili. Současně ale chrání vaše soukromí - paměť lze kdykoli vypnout nebo smazat, což ho odlišuje od nástrojů, které data uchovávají bez možnosti volby.

Agent, který koná místo vás

Jedním z nejodvážnějších prvků Atlase je tzv. agent mode - funkce, která posouvá prohlížeč do role skutečného pomocníka. Zatím je dostupná jen pro uživatele placených plánů, ale už teď ukazuje, kam směřuje budoucnost práce s webem.

Agent dokáže provádět vícekrokové úlohy. Například mu můžete zadat: „Naplánuj večeři pro šest lidí, najdi recepty, spočítej suroviny a sestav nákupní seznam.“ Atlas pak otevře potřebné stránky, porovná recepty, vyhledá ingredience a navrhne kompletní plán.

Nemá ale přístup k vašim souborům ani k citlivým webům bez svolení. Naopak se vás vždy zeptá, pokud má vstoupit na stránku s osobními údaji, jako je internetové bankovnictví. OpenAI si je dobře vědomo, že důvěra je klíčová, a že s mocí, kterou takový nástroj má, musí přijít i pevné hranice.

