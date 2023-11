EU dalo Facebooku ultimátum. Nesmí využívat osobní údaje pro cílenou reklamu

Společnosti jako je Meta Platforms, která prozovuje hned několik sociální sítí, má svůj hlavní příjem z toho, že poskytuje reklamu. Každý inzerent, který si objedná u Meta Platforms reklamu pak očekává vysoký konverzní poměr. To znamená, že jeho reklama zasáhne cílovou skupinu uživatelů, kteří o reklamu projeví zájem.

To je ale možné pouze tehdy, když Meta Platforms shromáždí o vás co největší množství dat a chování na internetu. To se ale samozřejmě nelíbí Evropské unii. Nyní dokonce hrozí Meta Platforms pokuta od Evropské unie právě za cílenou reklamu, a to ve výši až čtyř procent z jejího celosvětového obratu.

Zdroj: Shutterstock

Agentura Reuters to uvedla v odvolání na rozhodnutí evropského úřadu pro ochranu osobních údajů. Tento zákaz používat cílenou reklamu jako první zavedlo Norsko. Evropský úřad pro ochranu osobních údajů ale svolil s tím, že se inspiruje a zavede tento zákaz na celou Evropskou unii. Meta Platforms se v tuto chvíli snaží se zástupci Evropské unie spolupracovat.

Je ale jasné, že se Meta Platforms nějakému plošnému zákazu cílené reklamy silně brání. Nicméně Evropský úřad pro ochranu osobních údajů požádal irský úřad pro ochranu osobních údajů (kde má Facebook pro Evropu sídlo), aby přiměl Meta Platforms k používání tzv. behaviorální reklamy. Nejpravděpodobnějším řešením ze strany Meta Platforms je, že uživatelům nabídne možnost souhlasit s cílenou reklamou a zároveň nabídne i předplatné bez reklam.