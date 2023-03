Facebook a Messenger se po 9 letech opět spojí: Vyřeší fúze odliv uživatelů?

Společnost Meta Platforms vlastní několik dceřinných společností a služeb, jako je Facebook, Instagram či WhatsApp. Všechny tyto platformy jsou jedny z nejúspěšnějších ve svém oboru. Zvláštní paradox mohou pozorovat již řadu let uživatelé sociální sítě Facebook, kdy ve webové verzi máme Messenger integrovaný do Facebooku, kdežto na mobilních zařízeních jsou tyto dvě služby již od roku 2014 oddělené.

Ppo devíti letech má však dle aktuálních zpráv dojít k nápravě a Meta Platforms chce obě služby opět propojit i na mobilních zařízeních. Nově tak bude možné v budoucnu odesílat zprávy přímo z aplikace Facebook. Podle dostupných informací je integrace Messengeru do Facebooku v testování minimálně od konce minulého roku.

Zdroj: Shutterstock

Prozatím se neví, kdy se chystá Meta Platforms tuto novinku nabídnout svý uživatelům. Jde pravděpodobně o reakci vedení Facebooku na upadající zájem o tuto sociální síť. Částečný nezájem uživatelů však není to jediné, co Facebook trápí. Má totiž i problémy s rostoucí průměrným uživatelským věkem. Jinými slovy uživatelé Facebooku zůstali a stárnou, kdežto dorůstající mládež volí raději jiné sociální sítě. Integrací Messengeru do Facebooku má dojít ke zjednodušení sdílení obsahu.

Tom Alison, šéf Facebooku, se domnívá, že právě toto dodá Facebooku nový rozměr. Zde se ale nabízí otázka, zda mládeži spíše nevyhovuje jiný formát sociální sítě, jako tomu je třeba u TikToku a o formát Facebooku nemají již zájem. V takovém případě by tlačítko „sdílet“ či „napsat zprávu“ nic zásadního nezměnilo.