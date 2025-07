TikTok v ohrožení: Nová verze aplikace má být záchranou před zákazem v USA

Interně se nová aplikace označuje jako M2 a podle zpráv z TikToku má být uvedena do amerických obchodů s aplikacemi už 5. září 2025. Zajímavostí je, že stará i nová aplikace budou fungovat paralelně – ale jen do března 2026, kdy má být původní verze zcela stažena. V praxi to znamená přechodné období, ve kterém si uživatelé budou zvykat na „nový TikTok“ a současně se bude dolaďovat vlastnická a právní struktura.

ByteDance zůstává jen v menšině, Oracle přebírá otěže

Noví investoři by měli pocházet výhradně mimo Čínu, což je hlavní podmínkou zákonodárců ve Washingtonu. Nejčastěji se v této souvislosti zmiňuje technologický gigant Oracle, který byl s TikTokem propojen už dříve. ByteDance – dosavadní čínský vlastník – by podle informací měl získat pouze menšinový podíl, což vyhovuje americkému zákonu o „foreign adversary control“ (kontrole zahraničních protivníků).

Zákon přijatý v roce 2023 dává firmě ByteDance čas do 19. ledna 2025, aby prodala TikTok, jinak platforma čelí zákazu provozu na území USA. Prezident Trump přitom zákaz již několikrát odložil, dohromady o více než 250 dní.

Zdroj: Shutterstock

Čínská vláda musí nový obchod ještě schválit

Přestože se zdá, že dohoda s investory splňuje všechny podmínky amerického zákona, potřebuje ještě souhlas čínské vlády. Ta už v minulosti několikrát zdůraznila, že export určitých technologií – zejména algoritmů doporučování obsahu – podléhá zvláštním pravidlům.

Zatím není jasné, zda bude čínský regulátor ochotný schválit převod technologie, nebo zda bude nutné vyvinout zcela novou variantu doporučovacího systému pro americké uživatele. Právě tato otázka může výrazně ovlivnit, jak bude aplikace M2 fungovat – a zda se bude stále podobat původnímu TikToku.

Perplexity a otevřený algoritmus?

Ve hře je i startup Perplexity, který údajně projevil zájem o koupi TikToku nebo části jeho infrastruktury. Zajímavostí je, že Perplexity by mohl usilovat o otevření algoritmu For You feedu, což by znamenalo dosud nevídanou míru transparentnosti ve světě sociálních sítí.

To by zároveň znamenalo zásadní posun v tom, jak TikTok funguje: doporučování obsahu by mohlo být auditovatelné, lépe pochopitelné a potenciálně méně manipulativní.