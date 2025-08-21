TikTok a Bílý dům: Trump mění strategii, zákaz aplikace je zatím v nedohlednu
Dne 19. srpna se na TikToku objevil první příspěvek z oficiálního účtu @whitehouse. Ve videu je použit sestřih z projevu prezidenta Donalda Trumpa s jeho slovy „I am your voice“ a titulkem „America, we are BACK! What's up, TikTok?“. Už během prvních dnů získal účet více než 114 tisíc sledujících a rychle přidal další dvě videa.
Na první pohled jde o nevinný krok, ale jeho načasování je překvapivé. TikTok v USA totiž stále čelí potenciálnímu zákazu. Podle současné legislativy má čínská společnost ByteDance, která aplikaci vlastní, povinnost prodat své americké aktivity do rukou nečínských investorů, jinak aplikace nesmí v zemi nadále fungovat.
Hrozba zákazu zatím trvá
Myšlenka zákazu TikToku není nová. Začala už během prvního prezidentského období Donalda Trumpa, kdy podepsal exekutivní příkaz požadující prodej americké části TikToku. Důvodem byly obavy, že by čínská vláda mohla prostřednictvím aplikace sbírat data amerických uživatelů.
Zdroj: Shutterstock
Plánovaný zákaz měl vstoupit v platnost už v lednu 2021, ale jeho účinnost byla několikrát odložena. Když se prezidentem stal Joe Biden, původní Trumpův příkaz zrušil, nicméně později podepsal zákaz znovu – tentokrát jako součást rozsáhlého rozpočtového zákona.
Nejnovější termín, dokdy musí ByteDance prodat americkou část TikToku, vyprší 17. září 2025. Pokud k tomu nedojde, hrozí aplikaci v USA úplné vypnutí.
Trump mění přístup: od hrozeb k aktivnímu využívání
Donald Trump byl v minulosti jedním z největších kritiků TikToku, ale od roku 2024 na platformě výrazně změnil tón. Během své volební kampaně si založil osobní účet a rychle nasbíral více než 15 milionů sledujících. TikTok se stal jedním z jeho hlavních kanálů, jak oslovit mladší voliče, kteří tradiční média sledují méně.
Vytvoření oficiálního účtu Bílého domu proto naznačuje, že Trump pravděpodobně nechce TikTok v nejbližší době skutečně zakázat. Podle mluvčí Bílého domu Karoline Leavitt jde o snahu „komunikovat historické úspěchy prezidenta Trumpa napříč co nejvíce platformami“.
Reakce veřejnosti jsou rozporuplné
Komentáře pod videi na oficiálním účtu Bílého domu jsou smíšené. Zatímco Trumpovi příznivci krok vítají a oceňují jeho snahu komunikovat „moderním jazykem“, jeho odpůrci upozorňují na rozporuplnost celé situace. Kritici připomínají, že Trump ještě před několika lety označoval TikTok za bezpečnostní hrozbu a chtěl ho v USA úplně zakázat.
Někteří odborníci také upozorňují, že samotná přítomnost Bílého domu na platformě může ovlivnit další vyjednávání ohledně vlastnictví americké části TikToku. Je totiž otázkou, zda bude Trump ochoten tlačit na zákaz aplikace, kterou jeho tým nyní aktivně využívá k propagaci politických úspěchů.
Co čeká TikTok dál?
Situace kolem TikToku v USA je nadále nejistá. Pokud ByteDance nestihne prodej amerických aktivit do září, zákon vyžaduje zablokování aplikace na území Spojených států. Existuje však velká pravděpodobnost, že Trump vyjedná další odklad, podobně jako už několikrát v minulosti.
Bílý dům na TikToku tak může být dvojsečným signálem – buď se chystá kompromisní dohoda, která aplikaci zachrání, nebo se Trump snaží získat co největší vliv na mladé uživatele ještě před potenciálním vypnutím služby.