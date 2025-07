Čínský hacker zatčen v Itálii: Údajně měl krást výzkum vakcín proti covidu

Na letišti Malpensa v italském Miláně skončila svoboda pro třiatřicetiletého čínského občana jménem Zewei Xu. Po příletu z Číny ho zadržela italská policie na základě mezinárodního zatykače, vydaného americkými úřady. Xu je podle vyšetřovatelů součástí nechvalně proslulé hackerské skupiny Silk Typhoon, kterou bezpečnostní experti považují za státem podporovanou součást kybernetických operací vedených z Číny.

Podle informací italské agentury ANSA, jež měla k dispozici dokumenty italského ministerstva vnitra, měl Xu spolu s dalšími členy skupiny zaměřit své aktivity zejména na americký výzkum vakcín proti covidu-19. Jeden z hlavních cílů měla být Texaská univerzita, kde se v roce 2020 vyvíjely očkovací látky. Obvinění ale sahají dál – Xu měl podle FBI pronikat do tisíců počítačů po celém světě a sbírat citlivá data o vládních politikách Spojených států.

Zdroj: Shutterstock

Xuova rodina tvrdí, že pracuje jako IT manažer ve firmě Shanghai GTA Semiconductor a že jeho úkolem je správa firemních sítí a systémové infrastruktury. Americké úřady však vidí situaci jinak. Kromě obvinění z kyberšpionáže čelí Xu i vážným trestním činům, jako je podvod s použitím telekomunikačních sítí a krádež identity ve zvlášť přitěžujících okolnostech. Pokud bude vydán do USA a uznán vinným, hrozí mu až 25 let vězení.

O jeho vydání do Spojených států rozhodne začátkem příštího týdne odvolací soud v Miláně. Případ je ostře sledován nejen kvůli svému mezinárodnímu přesahu, ale i kvůli aktuálnímu napětí mezi USA a Čínou.

Silk Typhoon a další „tajfuny“

Silk Typhoon je jednou z několika skupin, které západní bezpečnostní služby označují podle vzoru „tajfunů“. Vedle ní působí například Flax Typhoon nebo Volt Typhoon – všechny mají společné podezření ze státní podpory a napojení na čínské vládní složky. Jejich cíle jsou jasné: kritická infrastruktura, vládní sítě, energetika, telekomunikace, doprava a vodohospodářství.

Například Volt Typhoon měl podle zjištění amerických agentur po léta skrytý přístup k systémům kritické infrastruktury v USA. V dubnu 2025, během zostřeného diplomatického napětí, údajně čínští představitelé v uzavřeném kruhu přiznali, že některé kyberútoky skutečně probíhaly z jejich strany. Přiznání, byť nepřímé a neveřejné, vyvolalo na Západě další vlnu obav o digitální bezpečnost.

Zbraně 21. století

Digitální válka mezi supervelmocemi není žádné sci-fi. Přesně cílené hackerské útoky už dávno neohrožují jen jednotlivce nebo firmy – míří přímo na struktury států. Případy jako ten Zewei Xua ukazují, jak hluboko sahají chapadla kybernetické špionáže a jak těžké je rozlišit, kde končí nezávislý hacker a kde začíná práce na zakázku státu.

Zadržení Xua v Itálii není jen právní událostí. Je to geopolitický moment, který může ovlivnit vztahy mezi Evropou, USA a Čínou – a zároveň důkaz, že digitální prostor se stal novým bojištěm světových mocností.