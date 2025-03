Trump chce pro USA krypto rezervu s Bitcoinem a XRP

Ještě před pár lety by myšlenka státní kryptoměnové rezervy působila jako fantazie zasněných fanoušků blockchainu. Dnes se ale stává tématem nejvyšší politiky Spojených států. V té době bývalý prezident Donald Trump znovu dokázal rozproudit diskusi, když na své sociální síti Truth Social oznámil, že prosazuje vznik americké strategické krypto rezervy. Ta by podle něj měla obsahovat klíčová digitální aktiva, jako jsou XRP, Solana, Cardano, a později doplnil i očekávané stálice Bitcoin (BTC) a Ethereum (ETH).

Trump tím nejen naráží na současné napětí okolo regulací kryptoměn, ale rovnou přichází s návrhem, jak může vláda využít kryptoměny jako strategické aktivum, obdobně jako zlato nebo ropu. Zní to revolučně? Není divu. Pokud by se tento plán skutečně realizoval, mohlo by jít o zásadní přelom nejen pro USA, ale pro celý globální trh s kryptoměnami.

Co je „Crypto Strategic Reserve“ podle Trumpa?

Trumpův návrh spočívá v tom, že by Spojené státy vybudovaly národní kryptoměnovou zásobu, kterou by spravovaly federální instituce, podobně jako dnes spravují například zlaté rezervy. Základem by měly být podle jeho slov nejen populární kryptoměny, ale i ty, které vláda získá zabavením při různých trestních řízeních.

Podle Trumpa má tato rezerva sloužit několika účelům:

Strategická ochrana: Kryptoměny by mohly fungovat jako pojistka v dobách ekonomických otřesů.

Kryptoměny by mohly fungovat jako pojistka v dobách ekonomických otřesů. Investiční nástroj: USA by díky rezervě mohly profitovat z rostoucí hodnoty digitálních aktiv.

USA by díky rezervě mohly profitovat z rostoucí hodnoty digitálních aktiv. Politický vliv: Vytvoření rezervy by posílilo postavení USA jako světového lídra v oblasti kryptoměn.

Trump navíc tvrdí, že tím napraví roky škodlivých zásahů Bidena a jeho administrativy, která kryptoprůmysl spíše dusila než podporovala.

Proč právě XRP, Solana a Cardano?

Výběr těchto konkrétních kryptoměn není náhodný. XRP je často spojováno s rychlými přeshraničními platbami a dlouhodobě soupeří s tradičními bankovními systémy. Solana je zase známá pro extrémně rychlé a levné transakce a Cardano se prezentuje jako ekologičtější alternativa s akademickým zázemím.

Zdroj: Shutterstock

Trump tím vysílá signál, že nechce stavět jen na osvědčených gigantech, jako jsou Bitcoin a Ethereum, ale hodlá podpořit širší ekosystém, který může přinést technologickou inovaci.

Politika vs. kryptoměny: změna kurzu?

Ještě před několika lety nebyl Trump k digitálním měnám zrovna přívětivý. Během svého prezidentského období se k nim vyjadřoval spíše s opatrností, někdy i s kritikou. Dnes se situace obrátila. Možná je to důsledek rostoucího významu kryptoměn, možná předvolební strategie, ale jedno je jisté: Trump staví kryptoměny do centra své ekonomické politiky.

Jeho administrativa už podle dostupných informací naznačuje přehodnocení přístupu k regulacím. Například SEC (Komise pro cenné papíry) zřejmě pod jeho vedením ustoupí od tvrdých zásahů a místo restrikcí nabídne přívětivější prostředí pro rozvoj kryptofirem.