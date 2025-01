Donald Trump a nový směr v regulaci kryptoměn: Přelomový přístup k SEC?

Po příchodu nové administrativy Donalda Trumpa se očekává výrazný obrat v přístupu americké Komise pro cenné papíry (SEC) ke kryptoměnám. Klíčoví republikánští představitelé v SEC plánují významné změny v regulaci tohoto dynamického sektoru, a to již během prvních týdnů nové vlády. Co to může znamenat pro kryptoměny, investory i trh jako celek?