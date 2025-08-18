CDR.cz - Vybráno z IT

Úřady zmrazily přes 300 milionů USD v kryptoměnách získaných podvodem

Pondělí, 18 Srpen 2025 - 13:00 | Olga Kolková | Novinky, Kryptoměny

Zdroj: Shutterstock

Mezinárodní vyšetřovatelé dosáhli významného úspěchu – během několika měsíců bylo zmrazeno více než 300 milionů dolarů v kryptoměnách získaných podvodnými schématy.

Mezinárodní vyšetřovatelé a velcí hráči na poli kryptoprůmyslu dosáhli významného úspěchu v boji proti podvodům. Během několika měsíců se dvěma samostatným iniciativám podařilo zmrazit více než 300 milionů amerických dolarů (USD) v ukradených kryptoměnách.

T3 FCU: spolupráce TRON, Tether a Binance

Projekt T3 FCU (Financial Crime Unit) vznikl spojením společností TRON, Tether, TRM Labs a kryptoměnové burzy Binance. Za první rok fungování se mu podařilo zmrazit více než 250 milionů USD v nelegálních aktivech. Přibližně 6 milionů USD pocházelo z tzv. „pig butchering“ a dalších podvodných praktik zaměřených na seznamky.

CEO Tetheru Paolo Ardoino k tomu uvedl: „Zmrazení nelegálních aktiv v hodnotě přes 250 milionů dolarů za necelý rok je důkazem toho, čeho je možné dosáhnout, když se kryptoprůmysl spojí se společným cílem.“

Projekt Atlas a Operace Avalanche: role Chainalysis

K zásahu se přidala také analytická společnost Chainalysis, která v posledních šesti měsících spolupracovala s agenturami po celé Severní Americe na dvou iniciativách:

  • Projekt Atlas (vedený Ontario Provincial Police) odhalil více než 2 000 kryptopeněženek spojených s oběťmi podvodů ze čtrnácti zemí.
  • Operace Avalanche (vedená BC Securities Commission) se zaměřila na podvody v síti Ethereum.

Tyto dvě operace dohromady odhalily ztráty ve výši přesahující 74 milionů USD. Díky tomu se podařilo zmrazit další desítky milionů nelegálních finančních prostředků, čímž celková částka překonala hranici 300 milionů USD.

Co znamená „zmrazení kryptoměn“

Zmrazení znamená, že podvodníci již nemohou s prostředky volně nakládat. Nejde ale o automatické vrácení kryptoměn obětem. Skutečné vymáhání a restituce často vyžadují zdlouhavé právní procesy, včetně prokázání vlastnictví a mezinárodní spolupráce, což je velice složitý a dlouhý proces. 

Shrnutí zásahu proti kryptopodvodům

Iniciativa/OperaceVýsledek
T3 FCU (globální aliance, kterou tvoří společnosti TRON, Tether, TRM Labs, Binance)>250 milionů USD zmrazeno, z toho 6 milionů z „romance scamů“
Project Atlas (Kanada)2 000+ peněženek obětí, podvody v 14 zemích
Operation Avalanche (Kanada)Ztráty přes 74 milionů USD, cílení na Ethereum
Celkem>300 milionů USD v kryptoměnách zmrazeno

Tento zásah je jedním z největších úspěchů v boji proti kryptopodvodům a ukazuje, že i mezinárodní spolupráce má někdy smysl.

