CDR.cz - Vybráno z IT

Útok na dodavatelský řetězec: Miliony projektů a kryptopeněžek v ohrožení

Čtvrtek, 11 Září 2025 - 03:00 | Francesco | Novinky, Bezpečnost, Internet

Zdroj: Shutterstock

Hacker se dostal k účtu správce několika populárních npm balíčků a do kódu vložil malware zaměřený na krádež kryptoměn. Útok byl sice rychle odhalen a většina uživatelů zůstala mimo nebezpečí, ale incident ukazuje, jak křehký může být tento softwarový ekosystém.

Zranitelnost ve WordPress pluginu umožňovala krádež e-mailů i hesel

V softwarovém světě se odehrál incident, který mnozí odborníci označují za největší narušení dodavatelského řetězce v historii platformy npm. Došlo k němu poté, co hacker úspěšně napadl účet vývojáře Joshe Junona, jenž spravuje několik vysoce využívaných JavaScriptových balíčků. Podle Aikido Security se malware objevil v 18 různých modulech, které mají dohromady více než dvě miliardy stažení týdně.

Pro běžného uživatele může být npm neznámý pojem, ale pro vývojáře jde o klíčovou součást moderního softwarového vývoje. Balíčky poskytují připravené funkce, například pro práci s barvami textu nebo převod fontů. Právě proto může i jediný kompromitovaný balíček ohrozit tisíce projektů, které na něj spoléhají.

Zdroj: Shutterstock

Phishing byl maskovaný jako bezpečnostní upozornění

Junon sám potvrdil, že byl obětí cíleného phishingového útoku. Útočníci vytvořili věrohodně vypadající e-mail, který se tvářil, že pochází z oficiální domény npmjs.com vlastněné GitHubem. Využili loga, grafiku i důvěryhodný tón komunikace.

V e-mailu stálo, že je potřeba aktualizovat dvoufaktorové ověřování kvůli údajným bezpečnostním problémům. Junon klikl na podvržený odkaz vedoucí na falešnou stránku s doménou npmjs[.]help, kde útočníci získali přístup k jeho účtu a následně do správy jeho balíčků.

Podle Aikido Security jde o největší kompromitaci v historii npm, i když samotné následky se naštěstí ukázaly být omezené.

Malware zaměřený na kryptoměny

Z analýzy bezpečnostních firem vyplynulo, že nasazený malware byl primárně navržený ke krádeži kryptoměn. Cílil na prohlížeče uživatelů a manipuloval s adresami peněženek v okamžiku odesílání transakcí. Pokud uživatel zadal vlastní adresu, malware ji automaticky přepsal na adresu útočníka.

Firma Socket k tomu uvedla, že šlo o relativně jednoduchý, ale účinný způsob, jak získat přístup k prostředkům nic netušících uživatelů. To potvrzuje i bezpečnostní expert Florian Roth: „Kompro­mitace byla vážná, ale samotný kód byl amatérský. Útočník měl přístup, nikoliv schopnosti.“

Proč se většina uživatelů bát nemusí

Situace mohla být mnohem horší. Podle bezpečnostní společnosti Semgrep byly infikované verze balíčků k dispozici jen velmi krátkou dobu a statistiky z npm ukazují, že neměly téměř žádné stažení.

K tomu navíc dochází jen za určitých podmínek – aby byl projekt skutečně napaden, musel splňovat hned tři specifická kritéria, jak informoval portál BleepingComputer. 

Pro běžné uživatele má celá událost nejspíš minimální možný dopad. Přesto jde o varování, které by vývojáři rozhodně neměli brát na lehkou váhu. Ekosystém npm je obrovský a stojí hlavně na důvěře mezi správci balíčků a samotnými programátory. Stačí ale jediné kliknutí na neověřený odkaz, a následky se mohou rozšířit napříč celým světem.

Tagy: 
phishing, malware, kryptoměny, programování
Zdroje: 

PCMag.com

nahlásit chybu

Malware Crocodilus mění taktiku: Vytváří falešné kontakty

Nová hrozba pro Android se šíří internetem. Škodlivý kód s názvem Crocodilus posouvá úroveň podvodů na vyšší úroveň – nejenže dokáže krást citlivá data, ale nově si do telefonu přidává i falešné kontakty. Cílem? Přesvědčit oběť, že jí volá například banka.

Falešné CAPTCHA testy šíří malware, opět

Kyberzločinci se neustále přizpůsobují našim online návykům – a tentokrát využívají ochotu lidí slepě klikat na bezpečnostní ověřování k šíření malwaru. Nový výzkum od HP odhalil masivní nárůst falešných CAPTCHA testů, které slouží jako nástroje pro infikování zařízení obětí.

Nová technologie odhalí skrytý malware ve vašem Androidu

Zneužívání přístupových funkcí na telefonech s Androidem je stále častější technikou kyberzločinců. Tam, kde měl být telefon přístupnější pro lidi se zrakovým nebo motorickým omezením, se otevírá i zadní vrátka pro malware. Ten může číst obrazovku, napodobovat dotyky, schvalovat transakce nebo dokonce bránit pokusům o své odstranění. Výsledkem jsou nejen neautorizované převody peněz, ale i infekce, které se jen těžko odstraňují.

Španělské domény v hledáčku hackerů: 19× víc útoků než loni

Kyberbezpečnostní odborníci zaznamenali dramatický nárůst útoků využívajících domény .es. Původně určené pro Španělsko se staly třetími nejzneužívanějšími doménami pro phishing.

Pozor na falešné Google Play stránky – nový malware ohrožuje tisíce uživatelů

Přes 11 000 zařízení s Androidem bylo infikováno novým typem vzdáleně ovládaného trojského koně PlayPraetor, který se šíří přes falešné stránky Google Play, podvodné reklamy na platformě Meta a zprávy SMS. Útočníci cílí na bankovní účty, kryptoměny i vaše osobní data.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi