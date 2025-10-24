CDR.cz - Vybráno z IT

Kód vygenerovaný AI má spoustu zranitelností: Odpovědnost padá na lidské týmy

Pátek, 24 Říjen 2025 - 03:00 | Zazu | Novinky, Bezpečnost

Zdroj: Shutterstock

Umělá inteligence se doslova přes noc stala nedílnou součástí vývoje softwaru. Podle nejnovějšího reportu The State of AI in Security & Development od společnosti Aikido Security je již více než 24 % produkčního kódu na světě psáno za pomocí AI jazykových modelů. Na první pohled jde o ohromující krok kupředu, kdy firmy nepochybně získávají efektivnější vývoj, nižší náklady a rychlejší nasazení nových funkcionalit. Jenže je tu ještě ta stinná stránka, která je mnohem syrovější, než ten krásný a barevný zevnějšek.

Výzkum to krásně zdůrazňuje, kdy až 69 % organizací našlo ve strojově generovaném kódu bezpečnostní chyby, které mohou vést k útokům, únikům dat či právním sporům. A ještě horší na tom je to, že málokdo tuší, kdo za tyto chyby skutečně odpovídá.

Chaos v odpovědnosti: Když AI selže, ukazují všichni prstem na ostatní

I přestože jazykové modely umělé inteligence vytváří část kódu automaticky, ve chvíli, kdy se v něm objeví zranitelnost nebo dojde k bezpečnostnímu incidentu, praxe říká jasně, že vina padá jednoznačně na lidské týmy. Zde jsou ohledně toho všeobecné statistiky:

  • 53 % incidentů je přisuzováno bezpečnostním oddělením

  • 45 % je přisuzováno vývojářům

  • a 42 % je přisuzováno oddělením zodpovědným za fúze a akvizice

Jenže jak upozorňuje Mike Wilkes, CISO Aikido:

„Vývojáři ten kód fyzicky nenapsali, bezpečnostní týmy jej nikdy neschválily a právní oddělení nedokáže určit, kdo je vinen, pokud se něco pokazí. Je to opravdová noční můra rizik.“

Je to skutečně jako v absurdním dramatu, jelikož umělá inteligence má v tomto případě existovat a sloužit k tomu, aby urychlovala vývoj, ale namísto toho vytváří právní a bezpečnostní šedou zónu, která může firmám způsobit katastrofální škody. To je kontrast toho, co je hlavním motivem těchto firem, aby ji používaly k realizaci některých svých projektů. Slouží jim jedině k tomu, aby je vlastně ještě více zatěžovala, a aby zvyšovala rizika, která by za normálních okolností byla zanedbatelná. Člověk zdaleka nedělá tolik hloupých chyb během psaní kódu, oproti dnešním AI jazykovým modelům.

Evropa vs. USA: Rozdílné přístupy, rozdílné následky

Rozdíly mezi těmito dvěma kontinenty jsou dosti výrazné. Například Evropské firmy hlásí 20 % vážných incidentů, zatímco v USA jde o 43 % - více než dvojnásobek. Zkusme si říct, proč tomu tak je - opět dle všeobecných statistik.

  • Američtí vývojáři mají vyšší tendence obcházet bezpečnostní pravidla (72 % v USA ku 61 % v Evropě)

  • Evropa má znatelně přísnější legislativu a vyšší úroveň compliance

  • Nicméně to nijak nesnižuje vážnost tohoto trendu - i zde přiznává přibližně 53 % firem, že byly blízko špatným koncům. Minimálně se velmi těsně přiblížili nebezpečné situaci při využívání AI kódu.

Více nástrojů, více problémů

Firmy také často chybují v tom, že kombinují několik AI nástrojů najednou v domnění, že tím zvýší efektivitu. Ale to je chyba lávky. Data hovoří jasně o tom, že je tomu úplně opačně:

  • 90 % firem používajících 6 a více AI nástrojů si prošlo bezpečnostními incidenty

  • U firem, které používaly maximálně 2 umělo-inteligenční nástroje, to bylo jen 64 %

  • A k tomu všemu ještě dochází k dramatickému prodloužení doby nápravy škod. Firmám, které používají maximálně 2 AI nástroje, trvá náprava škod v průměru 3 až 4 dny, zatímco u 5 a více nástrojů náprava zabere téměř 8 dní.

Komplexita tak nepřináší žádnou konkurenceschopnost, jak je nám často podsouváno. Přináší chaos a nepříjemné obtíže, které následně bolí po finanční i časové stránce.

Nicméně, abychom nejeli pouze na vlně pesimismu a negativních dat, je určitě vhodné říci, že se odborníci současně domnívají, že toto je možné změnit do 5 až 10 let s tím, že mohou existovat různé provázané vrstvy, nikoliv je samostatné nástroje AI. Tyto nové součásti jazykových modelů by musely zvládat i penetrační testování kódu bez kopírování stejných vzorců kódu ze stejných zdrojů. Nicméně je očekávatelné, že ještě velmi dlouho bude zapotřebí silná převaha lidského faktoru v této oblasti, a žádné stoprocentně autonomní, dokonalé dokonalosti nás zatím nečekají.

