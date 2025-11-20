Mladí ajťáci mizí z trhu. Nový výzkum odhalil, kde končí
Krize v technologickém sektoru už dávno není jen o několika vlnách propouštění. V posledních měsících se z ní stal systémový problém, který dopadá hlavně na čerstvé absolventy a mladé pracovníky. Náborová řízení jsou dlouhá, konkurence obrovská a mnoho firem se přestalo zajímat o juniory úplně. Do hry navíc vstupují nástroje umělé inteligence, které nahrazují pozice, jež dříve sloužily jako vstupní brána do oboru. Výsledkem je nerovnováha, která začíná plodit nový a dost znepokojivý trend.
Útěk do šera internetu
Podle nejnovějšího výzkumu společnosti Kaspersky se stále více mladých techniků přesouvá s hledáním práce do míst, kam se většina lidí bojí byť jen nahlédnout. Dark web už dávno není prostor plný amatérů, kteří zkoušejí štěstí v kyberkriminalitě. Dnes funguje jako regulérní pracovní trh s jasnými požadavky, odměnami i „pohovory“.
A počet zájemců rychle roste. Studie ukazuje, že poměr žádostí a nabídek je 55 ku 45, tedy více kandidátů než míst. Až 69 % uchazečů je ochotno vzít jakoukoli práci, protože se zkrátka nemají kam vrátit v legálním světě. To vše by možná bylo méně alarmující, kdyby medián věku uchazečů nebyl jen 24 let. Mladí lidé, kteří investovali roky do studia programování či IT bezpečnosti, najednou zjišťují, že se „nahoře“ pro ně místo nenašlo.
Zdroj: Shutterstock
Když temná strana nabízí jistotu
Peníze tu samozřejmě hrají významnou roli. Podle studie si někteří z nejžádanějších specialistů přijdou na částky, které se blíží americkým platům v legálním IT.
- Reverse engineeři: kolem 5 000 dolarů měsíčně
- Penetrační testeři: přibližně 4 000 dolarů
- Vývojáři: okolo 2 000 dolarů
To jsou částky, které v době, kdy mladý programátor odesílá desítky životopisů a nedostane ani odpověď, mohou působit až příliš lákavě. Jenže realita je jiná než romantická představa o anonymním hackerovi. Jak upozorňuje analytička Alexandra Fedosimova, mnoho nováčků si neuvědomuje, že přechod do nelegální sféry s sebou nese rizika, která mohou zničit kariéru i osobní život. A že „benefity“, jako rychlé řešení pracovní nabídky nebo absence HR pohovorů, mají dost vysokou daň.
AI bere práci, ale kyberpodsvětí nabírá
Zajímavé je, že posun k dark webu nekopíruje růst kriminality. Jde spíše o logický důsledek vývoje trhu. Juniorní pozice mizí, firmy sahají po automatizaci a čím dál častěji chtějí „hotové“ profesionály s praxí. Tím se ale uzavírá možnost, aby noví pracovníci vůbec někdy tu praxi získali. Někde se pak ten tlak zákonitě projeví. A podsvětí internetu, které umí ocenit schopnosti místo diplomů, ten prostor jednoduše vyplňuje.