Dark web už Google řešit nebude. Funkce skončí, data se smažou
Google potvrdil, že v únoru 2026 definitivně ukončí službu Dark Web Reports. Funkce, která od roku 2023 upozorňovala na úniky osobních údajů nalezené na dark webu, přestane fungovat nejprve částečně. Už v polovině ledna 2026 se zastaví nové kontroly úniků a o měsíc později služba zmizí úplně.
Dark Web Reports vznikly jako součást placeného Google One, později se ale rozšířily i mezi běžné uživatele bez předplatného. Google tím reagoval na rostoucí obavy z úniků hesel, e-mailových adres nebo telefonních čísel. Praxe však ukázala, že samotná informace o úniku často nestačí.
Zdroj: Shutterstock
Podle Googlu sice funkce poskytovala přehled, ale uživatelům chyběly jasné kroky, co dělat dál. Upozornění na problém bez konkrétního řešení se v mnoha případech míjelo účinkem. I proto se firma rozhodla službu ukončit a zaměřit se na jiné nástroje.
Co se stane s daty a jaké má uživatel možnosti
Po vypnutí služby budou všechna data spojená s profilem Dark Web Reports trvale smazána. Google ale dává uživatelům možnost nenechat to na poslední chvíli a monitoring vypnout ručně už nyní. Po smazání profilu už nebude možné se ke službě vrátit ani zobrazit starší upozornění.
Místo toho Google doporučuje používat nástroje, které mají přímější dopad na bezpečnost. Patří mezi ně kontrola zabezpečení účtu, správce hesel, přechod na přihlašování pomocí passkey nebo funkce, která umožňuje požádat o odstranění osobních údajů z výsledků vyhledávání.
Konec Dark Web Reports zapadá do širšího obrazu. Google dlouhodobě upravuje své služby a řadu z nich bez většího rozruchu ukončuje, pokud nenaplní očekávání nebo nezapadnou do nové strategie. V tomto případě jde spíš o změnu přístupu než o rezignaci na bezpečnost. Firma dává najevo, že nechce jen varovat, ale nutit uživatele k aktivní ochraně účtů. Odpovědnost za vlastní data se tedy opět o něco víc přesouvá na něj samotného. Google nabídne nástroje, ale hlídání temných koutů internetu už bude muset řešit jinak.