CDR.cz - Vybráno z IT

EU zvažuje zásah do soukromí: No-log VPN mohou v Evropě skončit

Středa, 17 Prosinec 2025 - 03:00 | Francesco | Novinky, Právo

Zdroj: Shutterstock

Evropské státy připravují nový rámec pro uchovávání dat. V interních dokumentech se otevřeně mluví o povinném zaznamenávání připojení uživatelů a mezi dotčenými službami se objevují i VPN. Dopady mohou být fatální.
Přidejte si CDR do oblíbených na Google News

V rámci EU se znovu rozhořela debata o tom, kolik informací by měly technologické firmy uchovávat o svých uživatelích. Podle interního dokumentu Rady EU z konce listopadu se členské státy shodují, že současný stav je pro práci policie a vyšetřovatelů nedostatečný. Nestačí prý vědět, kdo účet vlastní. Nově se uvažuje o povinnosti zaznamenávat, kdy a odkud byl uživatel online a jaké IP adresy při připojení používal.

Tento přístup navazuje na iniciativu ProtectEU, kterou Evropská komise představila na jaře. Jejím cílem je vytvořit jednotný rámec pro „zákonný a efektivní přístup k datům“ ze strany orgánů činných v trestním řízení. Už v letním plánu zaznělo, že Unie chce být do roku 2030 schopná získat přístup i k dnes šifrovaným datům. Aktuální dokument ukazuje, že členské státy jsou připravené jít ještě dál.

Autoři si sice uvědomují právní rizika a zdůrazňují nutnost pojistek a proporcionality, aby návrhy obstály před soudy, ale technologická komunita je dlouhodobě skeptická. Podle odborníků totiž nelze oslabit šifrování nebo plošně ukládat provozní data, aniž by se tím nezvýšilo riziko zneužití a úniků.

Zdroj: Shutterstock

Proč jsou VPN v ohrožení a co to znamená pro uživatele

Mezi službami, kterých se nové povinnosti mají týkat, nejsou jen komunikační aplikace nebo cloudová úložiště, ale také VPN. Právě zde vzniká zásadní střet. Takzvané no-log VPN fungují na jednoduchém principu: žádná data o aktivitě uživatelů se neukládají, protože vůbec neexistují. Na tomto slibu stojí jejich důvěryhodnost i bezpečnostní model.

Pokud by však EU zavedla povinnost zaznamenávat metadata o připojení, stal by se tento přístup prakticky nelegálním. Někteří poskytovatelé už dříve upozornili, že by taková regulace mohla vést k odchodu VPN služeb z evropského trhu. Z jejich pohledu by nebylo možné splnit zákon a zároveň garantovat ochranu uživatelů.

Zatím nic není definitivní. Hodnocení dopadů má být hotové začátkem roku 2026 a konkrétní legislativní návrh se očekává zhruba v polovině příštího roku. Směr je ale zřejmý. Evropské vlády tlačí na širší přístup k digitálním stopám občanů a jsou ochotné riskovat střet s technologickou realitou i dosavadním výkladem práva na soukromí. Pro běžné uživatele to znamená jediné: to, co dnes považují za standardní ochranu na internetu, se může v Evropě brzy zásadně změnit.

Diskuze
Tagy: 
EU, VPN, osobní data
Zdroje: 

TechRadar.com

nahlásit chybu

Tahle VPN vás prý neprozradí. Ani kdyby chtěla

VPN služby obvykle spoléhají na „no-log“ politiku a důvěru uživatelů. Novinka jménem VP.net však slibuje něco úplně jiného – technické řešení, které fyzicky znemožní sledovat uživatele, a to i samotnému provozovateli. Místo slibů tak přichází matematicky ověřitelné soukromí, které má ambici změnit pravidla hry.

EU chce do roku 2030 číst vaše šifrované zprávy. Odborníci bijí na poplach

Evropská unie plánuje do roku 2030 vybavit bezpečnostní složky nástroji pro dešifrování soukromých dat. Podle nové strategie ProtectEU to má pomoci v boji proti kriminalitě. Odborníci ale důrazně varují: oslabování šifrování znamená riziko pro všechny.

Planeta přichází o vodu rychleji než o led, EU ale řeší zákaz spalovacích motorů

Evropská unie se v rámci Green Dealu zaměřuje na drastické omezování emisí – od zákazu prodeje nových aut se spalovacími motory po postupné ukončení vytápění uhlím či dřevem. Problém je, že emise celé EU tvoří jen malý zlomek světové produkce, zatímco česká auta a kotle se na globálních emisích podílejí zcela zanedbatelně. Nová vědecká studie ale ukazuje, že skutečné ohrožení přichází z jiného směru – z rychle mizících zásob sladké vody, jejichž úbytek už přispívá k růstu hladiny oceánů více než tání ledovců.

Stát nemá co číst soukromé zprávy: Německo hájí základní práva před návrhem EU

Německo se postavilo proti návrhu Evropské unie známému jako Chat Control. Ten měl donutit všechny komunikační aplikace k automatickému skenování soukromých zpráv v údajném boji proti zneužívání dětí. Podle ministryně spravedlnosti Stefanie Hubig by takový dohled znamenal nepřijatelný zásah do soukromí a porušení principů právního státu. Berlín však zároveň zdůrazňuje, že ochrana dětí zůstává prioritou, jen ne za cenu ztráty svobody.

VPN průmysl varuje: Chat Control je návrat do pravěku

Evropská unie stojí před zásadním rozhodnutím: Přijmout nebo odmítnout kontroverzní návrh známý jako „Chat Control“. Tento zákon má zavést povinné skenování všech zpráv, a to i těch šifrovaných. VPN průmysl i odborníci na kyberbezpečnost varují, že jde o vysoce likvidační krok pro soukromí i demokracii.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi