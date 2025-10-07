CDR.cz - Vybráno z IT

Signal varuje: Návrh EU Chat Control se chová jako malware

Úterý, 7 Říjen 2025 - 07:00 | Francesco | Novinky, Internet

Zdroj: Shutterstock

Evropská unie znovu otevírá návrh Chat Control, který by přinutil komunikační aplikace skenovat soukromé zprávy uživatelů. Signal varuje, že jde o útok na samotnou podstatu šifrování – a pokud by návrh prošel, zvažuje úplný odchod z Evropy.

Do klíčového hlasování o návrhu Chat Control zbývá jen pár dní dní. Už 14. října se má rozhodnout, zda budou aplikace jako Signal nebo WhatsApp muset prohledávat zprávy uživatelů ještě před jejich odesláním. Evropská komise to označuje za nástroj proti zneužívání dětí, ale technologické firmy mluví o konci digitálního soukromí.

Viceprezident Signalu Udbhav Tiwari přirovnal návrh k malwaru: „Když zařízení skenuje obsah dříve, než je zpráva zašifrována, chová se jako spyware. Odebírá přístup k vašim datům - a to je přesně to, proti čemu šifrování chrání.“

Co Chat Control znamená

Cílem návrhu je údajně boj proti dětské pornografii. Každá komunikační aplikace by ale musela automaticky kontrolovat všechny zprávy, obrázky a odkazy. To by v praxi znamenalo, že zprávy by byly čteny ještě před šifrováním, tedy přímo v telefonu uživatele.

Odborníci již dlouhodobě varují, že takové opatření by zrušilo smysl end-to-end šifrování. Jakmile se jednou vytvoří technologie na plošné skenování obsahu, nelze ji podle nich omezit jen na jeden účel.

Zdroj: Shutterstock

Prezidentka nadace Signal Foundation Meredith Whittakerová potvrdila, že firma by raději odešla z Evropy, než by zavedla zadní vrátka do šifrování. „Nebudeme vytvářet dvě verze aplikace. Pokud bude zákon vyžadovat skenování, Signal v Evropě skončí,“ uvedla.

Rozhodnutí padne 14. října. Německo zatím váhá, zatímco Nizozemsko a Švédsko návrh odmítají. Pokud by Chat Control prošel, stal by se prvním případem plošného skenování soukromé komunikace v demokratickém světě.

Tiwari varuje: „Jakmile začneme budovat technologie schopné prohledávat každé zařízení, nebude cesty zpět.“

Tagy: 
EU, signál, komunikace, šikana
Zdroje: 

TechRadar.com

nahlásit chybu

EU udeřila: Apple a Meta dostaly pokuty za porušení digitálních pravidel

Evropská unie se poprvé pořádně opřela do technologických gigantů. Apple a Meta (majitelé Facebooku a Instagramu) obdržely historicky první pokuty za porušení pravidel nového Zákona o digitálních trzích (DMA). Apple má zaplatit 500 milionů eur (v přepočtu zhruba 570 milionů dolarů), Meta 200 milionů eur (asi 230 milionů dolarů). A důvod? Podle Evropské komise obě společnosti bránily volnému trhu a svobodné volbě uživatelů.

EU chce do roku 2030 číst vaše šifrované zprávy. Odborníci bijí na poplach

Evropská unie plánuje do roku 2030 vybavit bezpečnostní složky nástroji pro dešifrování soukromých dat. Podle nové strategie ProtectEU to má pomoci v boji proti kriminalitě. Odborníci ale důrazně varují: oslabování šifrování znamená riziko pro všechny.

Vodíkový poklad pod našima nohama: Reálná šance místo zelené utopie

V srdci zemské kůry se skrývá obrovský potenciál čisté energie. Přírodní vodík, který vzniká bez lidského zásahu, by mohl pokrýt potřeby civilizace na stovky tisíc let. A to bez emisí, závislosti na dotacích a ekologického fanatismu.

Copilot dorazí do Windows povinně, ale existuje cesta, jak ho zastavit

Microsoft chystá zásadní krok – už příští měsíc začne automaticky instalovat aplikaci Copilot na počítače s Windows, pokud mají nainstalované aplikace Microsoft 365. Novinka se dotkne milionů uživatelů po celém světě, výjimkou bude Evropský hospodářský prostor. Co přesně se mění, jaké jsou možnosti vypnutí a proč tento krok vyvolává rozporuplné reakce?

Bezpečí jako záminka: Brusel chce skenovat zprávy, sledovat hranice a řídit vás

Evropská unie se ráda chlubí, že díky GDPR chrání naše soukromí. Realita posledních let ale vypadá jinak: vedle líbivých sloganů o „bezpečí dětí“ a „boji s dezinformacemi“ vzniká soustava zákonů a technologií, které vedou k plošnému monitoringu a tiché cenzuře. Povinné skenování zpráv (Chat Control), tvrdý tlak na mazání obsahu (DSA), centrálně řízená digitální identita a chystané digitální euro posouvají Evropu blíž k modelům, jež známe z autoritářských režimů – jen v civilizovaném balení a s razítkem „veřejného zájmu“. Kritici mluví o digitální šikaně: GDPR nám dává pocit bezpečí, zatímco se pod povrchem oslabuje šifrování, roste dohled a mizí anonymita.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi