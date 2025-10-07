Signal varuje: Návrh EU Chat Control se chová jako malware
Do klíčového hlasování o návrhu Chat Control zbývá jen pár dní dní. Už 14. října se má rozhodnout, zda budou aplikace jako Signal nebo WhatsApp muset prohledávat zprávy uživatelů ještě před jejich odesláním. Evropská komise to označuje za nástroj proti zneužívání dětí, ale technologické firmy mluví o konci digitálního soukromí.
Viceprezident Signalu Udbhav Tiwari přirovnal návrh k malwaru: „Když zařízení skenuje obsah dříve, než je zpráva zašifrována, chová se jako spyware. Odebírá přístup k vašim datům - a to je přesně to, proti čemu šifrování chrání.“
Co Chat Control znamená
Cílem návrhu je údajně boj proti dětské pornografii. Každá komunikační aplikace by ale musela automaticky kontrolovat všechny zprávy, obrázky a odkazy. To by v praxi znamenalo, že zprávy by byly čteny ještě před šifrováním, tedy přímo v telefonu uživatele.
Odborníci již dlouhodobě varují, že takové opatření by zrušilo smysl end-to-end šifrování. Jakmile se jednou vytvoří technologie na plošné skenování obsahu, nelze ji podle nich omezit jen na jeden účel.
Zdroj: Shutterstock
Prezidentka nadace Signal Foundation Meredith Whittakerová potvrdila, že firma by raději odešla z Evropy, než by zavedla zadní vrátka do šifrování. „Nebudeme vytvářet dvě verze aplikace. Pokud bude zákon vyžadovat skenování, Signal v Evropě skončí,“ uvedla.
Rozhodnutí padne 14. října. Německo zatím váhá, zatímco Nizozemsko a Švédsko návrh odmítají. Pokud by Chat Control prošel, stal by se prvním případem plošného skenování soukromé komunikace v demokratickém světě.
Tiwari varuje: „Jakmile začneme budovat technologie schopné prohledávat každé zařízení, nebude cesty zpět.“