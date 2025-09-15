VPN průmysl varuje: Chat Control je návrat do pravěku
Odpor proti unijnímu šmírování šifrovaných zpráv sílí: Rozhodnutí padne v říjnu
Evropská unie řeší jeden z nejkontroverznějších návrhů posledních let. Pod záminkou boje proti šíření materiálů sexuálního zneužívání dětí (CSAM) má zákon zvaný „Chat Control“ přinutit všechny poskytovatele komunikačních služeb – od WhatsAppu přes Signal až po ProtonMail – aby skenovali soukromé zprávy uživatelů ještě před jejich zašifrováním.
Kritici upozorňují, že jde o zásah bezprecedentního rozsahu. Povinné skenování by totiž probíhalo přímo na zařízeních uživatelů a zahrnovalo by texty, obrázky i videa. Jedinou výjimkou by byly vládní a vojenské účty. Podle odborníků by to znamenalo faktický konec smysluplného end-to-end šifrování, které má zajišťovat, že obsah zprávy zná pouze odesílatel a příjemce.
VPN průmysl, zastoupený konsorciem VPN Trust Initiative (VTI), bije na poplach. Podle jeho členů by zavedení takzvaného klientského skenování otevřelo dveře k masovému dohledu, který lze snadno zneužít. „Šifrování buď chrání všechny, nebo nikoho,“ varuje Emilija Beržanskaitė, spolupředsedkyně VTI. Podobně se vyjádřila i Laura Tyrylyte z NordVPN, podle níž tento krok vytváří zcela falešnou volbu mezi bezpečím dětí a bezpečností celé společnosti.
Zdroj: Shutterstock
Silnou kritiku vyjádřil i Harry Halpin z NymVPN: „Skenování intimních rozhovorů je neúměrná reakce, která normalizuje dohled. Taková zadní vrátka mohou být snadno zneužita proti novinářům, aktivistům nebo politické opozici.“
Zastánci návrhu argumentují nutností účinně chránit děti před kybernetickými predátory a tvrdí, že bez takového opatření se nepodaří dostatečně postihovat pachatele. Jenže podle kritiků už existují účinnější a cílenější metody – například vyšetřování na základě soudních příkazů, rychlé mazání nelegálního obsahu a posílení specializovaných policejních jednotek.
Politická podpora návrhu je však rozdělená. Zatímco například Francie, Itálie nebo Španělsko se staví za jeho přijetí, proti stojí Německo, Lucembursko a nově i Slovinsko. Česká republika patří mezi státy, které své konečné stanovisko dosud nevyjasnily. Celkově tak proti návrhu stojí osm členských zemí, zatímco 15 je pro. Rozhodující slovo má padnout nejpozději do 14. října, kdy se EU k Chat Control vrátí.
Podle odborníků z Internet Society by přijetí návrhu znamenalo „otřesný výsledek“ pro evropské občany. Pokud by Chat Control prošel, vytvořil by precedent, který by mohl vést k rozšiřování podobných zásahů do soukromí – a to nejen v oblasti zpráv, ale i u dalších digitálních služeb. VPN samotné zatím návrh přímo nezasahuje, ale zástupci odvětví varují, že se dříve či později mohou stát terčem podobných regulací.