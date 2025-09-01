CDR.cz - Vybráno z IT

Odpor proti unijnímu šmírování šifrovaných zpráv sílí: Rozhodnutí padne v říjnu

Pondělí, 1 Září 2025 - 05:00 | Francesco | Novinky, Internet

Zdroj: Shutterstock

Evropská unie se připravuje na zásadní rozhodnutí, které může negativně proměnit podobu online komunikace na celém kontinentu. Pouhé dny před klíčovým jednáním Rady EU se zvětšuje tábor států, jež odmítají takzvaný návrh Chat Control – kontroverzní legislativu, která má poskytovatelům zpráv ukládat povinnost skenovat uživatelskou komunikaci, a to i v případě, že je chráněna šifrováním.

Bezpečí jako záminka: Brusel chce skenovat zprávy, sledovat hranice a řídit vás

12. září má Rada EU zveřejnit své konečné stanovisko k dánské verzi návrhu, který už nyní rozděluje evropské státy i odbornou veřejnost. Návrh se tváří jako nástroj proti šíření materiálů zobrazujících sexuální zneužívání dětí (CSAM), kritici ho však oprávněně označují za bezprecedentní zásah do soukromí.

Přibývají hlasy proti

Ještě donedávna patřily Belgie a Česká republika mezi státy, které se v debatě držely spíše opatrně. Nyní ale oba tyto státy přešly mezi odpůrce. Belgická vláda dokonce označila návrh za „monstrum, které postupně pohltí vaše soukromí a nelze ho nijak zkrotit“. Stejně odmítavý postoj už dříve zaujaly Rakousko, Nizozemsko a Polsko.

Na straně zastánců zůstává stále většina – podle aktuálních informací patnáct členských států, včetně velkých hráčů jako Francie, Itálie či Španělsko. Podpora z Paříže je přitom klíčová: francouzští europoslanci podle zdroje serveru TechRadar uvedli, že by návrh „v zásadě podpořili“.

Nejistou kartou je Německo. Podle kuloárních informací Berlín zvažuje, že se hlasování zdrží. To by oslabovalo pozici dánského předsednictví, i kdyby se mu podařilo posbírat potřebnou většinu hlasů.

Jak moc to bude škodit běžným lidem?

Pokud by se Chat Control podařilo prosadit, všechny multimediální soubory a odkazy sdílené přes aplikace jako WhatsApp, Messenger či Signal by musely být povinně skenovány kvůli odhalování zakázaného obsahu. Ironií zůstává, že účty vládních a vojenských institucí mají být z této povinnosti vyňaty, což akorát přidává na síle tvrzením, že tato legislativa má skutečně za cíl kompletně sledovat obyvatelstvo v Evropě jako celek. 

Pro uživatele by to v praxi znamenalo, že jejich soukromá komunikace by mohla být monitorována od října 2025 – a to bez ohledu na to, zda používají end-to-end šifrování.

Největší kámen úrazu: šifrování

Debata se soustředí především na otázku šifrování, které je považováno za základní pilíř digitální bezpečnosti. Právě díky němu je možné posílat zprávy a data tak, aby je nedokázal číst nikdo nepovolaný – ani poskytovatel služby. Šifrování chrání nejen běžné uživatele, ale i novináře, advokáty, lékaře či aktivisty.

Odborníci napříč obory, od vývojářů přes kryptografy až po aktivisty za digitální práva, varují, že povinné skenování obsahu v podstatě není možné bez oslabení šifrování. Jakmile se prolomí jeho integrita, vznikne riziko, že se otevřou zadní vrátka i pro hackery nebo cizí státy. Ovšem již samotný návrh je velice zvláštní a čirou náhodou přichází v době, kdy se přitvrzuje digitální cenzura na sociálních sítích. V CDR doplňujeme, že Evropa nemusí pátrat po vnějších protivnících. Při vymýšlení podobných opatření, které pouze škodí obyčejným lidem, je sama sobě největším nepřítelem.

Tagy: 
Evropská unie, cenzura, sledování, soukromí
Zdroje: 

TechRadar.com

nahlásit chybu

Bezpečí jako záminka: Brusel chce skenovat zprávy, sledovat hranice a řídit vás

Evropská unie se ráda chlubí, že díky GDPR chrání naše soukromí. Realita posledních let ale vypadá jinak: vedle líbivých sloganů o „bezpečí dětí“ a „boji s dezinformacemi“ vzniká soustava zákonů a technologií, které vedou k plošnému monitoringu a tiché cenzuře. Povinné skenování zpráv (Chat Control), tvrdý tlak na mazání obsahu (DSA), centrálně řízená digitální identita a chystané digitální euro posouvají Evropu blíž k modelům, jež známe z autoritářských režimů – jen v civilizovaném balení a s razítkem „veřejného zájmu“. Kritici mluví o digitální šikaně: GDPR nám dává pocit bezpečí, zatímco se pod povrchem oslabuje šifrování, roste dohled a mizí anonymita.

Občané nejsou sami sebou: Šmírování lidí na internetu bude vždy pro jejich blaho

A je tu další 1. duben - Připravte si popcorn, zavřete žaluzie a zamávejte do kamery svého laptopu. Vláda se shodla, že občané tráví příliš mnoho času sami se sebou, a proto vám bude věnovat intenzivní pozornost. Ano, řeč je právě o tolik diskutovaném návrhu na šmírování lidí na internetu, který vzbudil vášnivé diskuse mezi občany, odborníky i nejnovějšími verzemi umělé inteligence.

Po útocích a cenzuře v Íránu roste zájem o VPN o stovky procent

Zájem o VPN v Íránu vzrostl o stovky procent poté, co tamní vláda v reakci na izraelské útoky zavedla nové internetové restrikce. Navzdory zákazu i snahám o blokaci se lidé snaží obejít cenzuru a zůstat ve spojení se světem.

Pavel Durov: Telegram odmítá výměnu šifrování za tržní podíl

V době, kdy se svět topí v debatách o rovnováze mezi bezpečností a soukromím, přichází Telegram s jasným postojem: šifrování není na prodej. Jeho zakladatel Pavel Durov opět potvrdil, že společnost raději opustí trh, než aby podlehla vládním tlakům a otevřela zadní vrátka do soukromých zpráv uživatelů. V éře digitálního dozoru tak Telegram zůstává výjimkou – a snad i poslední baštou svobody komunikace.

Mazání komentářů na YouTube: Když se kritika čehokoliv trestá tichou cenzurou

Svoboda slova je v České republice chráněna Listinou základních práv a svobod. Přesto se stále častěji stává, že platformy jako YouTube mažou komentáře i v případech, kdy nejsou urážlivé, vulgární ani nezákonné. Kde je hranice mezi legitimní moderací a nepřípustnou cenzurou? A co může dělat uživatel, jehož komentář zmizel jen proto, že vyjádřil jiný názor?

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi