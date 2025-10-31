„Říkejte mi pokrytec,“ vzkazuje Gates. Emise uhlíku nejsou problém, chudoba ano
Zakladatel Microsoftu a dlouholetý zastánce klimatických řešení Bill Gates se za poslední roky stal synonymem „zelené revoluce“. Investoval miliardy dolarů do vývoje čisté energie, solárních panelů i nových forem baterií.
Jenže teď otočil. Ve svém novém článku přiznal, že svět přehání s katastrofickými scénáři. Klimatická změna je podle něj vážný problém, ale nikoli hrozba zániku lidstva. „Teplota stoupne o pár stupňů, ale lidé se přizpůsobí. Technologie nám dají víc možností, než si myslíme,“ napsal.
Gates připouští, že ještě před pár lety sám věřil, že bez nulových emisí přijde katastrofa. Dnes je ale přesvědčen, že daleko větším rizikem je chudoba, nemocnost a nedostatek základních zdrojů v rozvojových zemích.
Evropa panikaří, svět hledá rozum a rovnováhu
Jeho slova silně kontrastují s politikou Evropské unie, která stále zpřísňuje emisní normy, i za cenu ekonomických otřesů. Gates varuje, že pokud státy vynaloží obrovské částky na symbolické klimatické kroky, zatímco miliardy lidí hladoví, jde o špatné priority. „Nemůžeme si hrát na ochránce planety, když ani neumíme zachránit člověka,“ shrnul.
Zdroj: Shutterstock
Podle něj je třeba přestat dělat z klimatické změny strašáka a začít ji chápat jako jednu z mnoha výzev. Boj s hladem, malárií a nedostatkem vzdělání má totiž okamžitý dopad na kvalitu života, zatímco snížení emisí o desetinu procenta většina lidí ani nepocítí.
Technologie jako klíč, ne dogma
Bill Gates nezpochybňuje význam obnovitelných zdrojů, ale odmítá slepou víru v jejich všemocnost. Upozorňuje, že už teď máme funkční řešení - od elektromobilů po solární energii - a že skutečnou výzvou není jejich existence, ale dostupnost. „Potřebujeme technologie, které jsou levné, spolehlivé a použitelné i v Africe nebo Indii, ne jen v Norsku,“ říká.
Zároveň dodává, že snižování emisí nesmí nikdy být na úkor životní úrovně. Pokud kvůli ekologickým regulacím zchudnou celé regiony, ztratí se podpora veřejnosti a klimatická politika se obrátí proti svému účelu.
„Říkejte mi pokrytec, ale mám pravdu“
Gates si je vědom, že jeho postoj vyvolá kritiku. Často létá soukromým letadlem a jeho uhlíková stopa je obrovská. Odpovídá ale s typickým nadhledem: „Ano, létám. Ale emise kompenzuji a o klimatu mluvím v datech, ne v emocích.“
Zároveň varuje, že přílišná posedlost klimatem odvádí pozornost od jiných problémů. Například podvýživa zabije ročně více lidí než všechna extrémní počasí dohromady. A přesto se rozpočty ve velkém přelévají do emisních tabulek místo do humanitárních programů.
Gatesova výzva není popřením klimatické změny, ale kritikou jejího zpolitizování a zneužívání. Upozorňuje, že svět nepotřebuje ideologické závazky, ale praktická řešení. V bohatých zemích se investuje do snižování uhlíku, zatímco chudé země nemají ani dostupnou elektřinu.
„Změna klimatu je výzva, nikoli soudný den,“ napsal. Tvrdí, že do roku 2100 se planeta možná oteplí o 2 až 3 stupně, ale díky technologiím a přizpůsobení to v žádném případě nebude konec civilizace.