CDR.cz - Vybráno z IT

Vědci zpochybnili oblíbeného strašáka dnešní doby. AI prý klima neohrožuje

Čtvrtek, 20 Listopad 2025 - 05:00 | Francesco | Novinky, AI

Zdroj: Shutterstcok

Mýtus o tom, že umělá inteligence neúnosně zatěžuje planetu, dostal trhliny. Nová vědecká studie ukazuje, že reálná spotřeba energie AI je mnohem nižší, než se tvrdilo, a její klimatický dopad je zatím zanedbatelný.
Přidejte si CDR do oblíbených na Google News

Umělá inteligence bývá v dnešní době kritizována mimo jiné kvůli domněnce, že datová centra rostou jako houby po dešti, spotřeba elektřiny údajně míří do nebes a planeta tím údajně trpí. Mnohé komentáře už AI vykreslují jako energetického predátora, který jednou „sežere“ nejen internet, ale i elektrickou síť. Jenže čerstvé vědecké závěry ukazují, že skutečnost je podstatně střízlivější - a v některých ohledech dokonce mile překvapivá.

Energeticky nenasytná AI? Výzkum říká, že je to mýtus

Nová studie z University of Waterloo a Georgia Institute of Technology naznačuje, že dnešní reálné využívání AI má na globální emise jen minimální dopad. Tak malý, že se ve velkých statistikách energetické spotřeby téměř ztrácí.

Autoři výzkumu spojili data o americké ekonomice s tím, jak rychle jednotlivá odvětví zavádějí systémy AI, a vytvořili model, který ukazuje, jak by se spotřeba energie vyvíjela při pokračujícím růstu. Závěr je jasný: zatímco pozornost veřejnosti se soustředí na spektakulární příklady (např. trénink obřích modelů), celková energetická stopa všech systémů dohromady je mnohem nižší, než jak se často prezentuje.

AI dnes spotřebuje energii jako Island. Pro USA je to kapka v moři

Jedním z překvapivějších zjištění je odhad, že současná spotřeba elektřiny související s AI v USA odpovídá zhruba energetické potřebě Islandu. V absolutních číslech to není málo - Island má vysokou spotřebu vzhledem ke svým průmyslovým provozům. V kontextu americké ekonomiky jde však o zcela zanedbatelný zlomek. Pro energetické experty je to jasný signál: AI není celonárodní hrozba, jak by se mohlo zdát, pokud se díváme jen na dramatické titulky.

Zdroj: Shutterstock

Lokální dopady mohou být výrazné. Globální nikoli

Studie přesto upozorňuje na jednu důležitou věc. Tam, kde se staví velká datová centra, může růst odběru elektřiny vyvolat tlak na místní elektrárny i distribuční síť. V některých oblastech se spotřeba může klidně zdvojnásobit - a to už obyvatelé poznají. V celostátním měřítku ale tato zátěž mizí v širším energetickém obrazu.

AI tak není ekologickým rizikem jako celek, spíše lokální výzvou v místech, kde se fyzicky budují nové servery. Závěry vědců jdou tedy proti častému tvrzení, že rozmach umělé inteligence je v rozporu s bojem proti změnám klimatu. Studie zdůrazňuje, že odmítat AI ze strachu z její energetické náročnosti podle autorů nedává vůbec smysl. Reálná data ukazují, že aktuální dopad je minimální, zatímco možné přínosy jsou široké.

Tagy: 
AI, umělá inteligence, životní prostředí
Zdroje: 

ScitechDialy.com

nahlásit chybu

Microsoft chystá AI uživatele: Umělí kolegové dostanou e-mail i účet v Teams

Microsoft připravuje zcela nový druh umělé inteligence pro podniky. Takzvaní Agentic Users budou fungovat jako samostatní uživatelé s vlastní identitou, e-mailem i účtem v Teams. Dokážou se účastnit porad, psát e-maily, upravovat dokumenty a spolupracovat s lidmi i dalšími AI.

Tisíce konverzací z ChatGPT byly veřejné – bez vědomí uživatelů

ChatGPT čelí nečekané vlně kritiky poté, co se ukázalo, že tisíce soukromých konverzací byly veřejně dostupné přes Google. OpenAI mezitím tiše stáhla experimentální funkci, která to umožnila. Mnozí uživatelé vůbec netušili, že jejich osobní zpovědi – včetně detailů o duševním zdraví či vztazích – se staly součástí veřejného internetu.

„Nikdy mě neodsoudí.“ AI společníci si získávají důvěru osamělých dětí

Až 72 % amerických teenagerů už někdy mluvilo s AI společníkem a více než polovina to dělá pravidelně. Ačkoli většina z nich stále dává přednost reálným přátelům, nový průzkum organizace Common Sense Media ukazuje znepokojivý trend: AI postavy si u dospívajících nacházejí pevné místo – a někdy i ve chvílích, kdy to může být nebezpečné.

Umělá inteligence prolomila stoletý fyzikální problém

Tým z univerzity v Novém Mexiku a Los Alamos National Laboratory dokázal pomocí nové AI technologie s názvem THOR vyřešit výpočetní úlohu, kterou fyzici považovali celé století za prakticky neřešitelnou. Díky propojení strojového učení a pokročilé matematiky se podařilo zkrátit výpočty, které by trvaly tisíce let, na několik sekund.

AI končí a začíná superinteligence. Microsoft s ní míří rovnou do medicíny

Microsoft obrací list v závodu o umělou inteligenci. Místo strojů, které se učí samy, chce vytvořit systémy, které budou chápat lidské hodnoty. Takzvaná humanistická superinteligence má podle firmy proměnit medicínu i vzdělávání – a to způsobem, který zůstane pod lidskou kontrolou.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi