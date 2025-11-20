Vědci zpochybnili oblíbeného strašáka dnešní doby. AI prý klima neohrožuje
Umělá inteligence bývá v dnešní době kritizována mimo jiné kvůli domněnce, že datová centra rostou jako houby po dešti, spotřeba elektřiny údajně míří do nebes a planeta tím údajně trpí. Mnohé komentáře už AI vykreslují jako energetického predátora, který jednou „sežere“ nejen internet, ale i elektrickou síť. Jenže čerstvé vědecké závěry ukazují, že skutečnost je podstatně střízlivější - a v některých ohledech dokonce mile překvapivá.
Energeticky nenasytná AI? Výzkum říká, že je to mýtus
Nová studie z University of Waterloo a Georgia Institute of Technology naznačuje, že dnešní reálné využívání AI má na globální emise jen minimální dopad. Tak malý, že se ve velkých statistikách energetické spotřeby téměř ztrácí.
Autoři výzkumu spojili data o americké ekonomice s tím, jak rychle jednotlivá odvětví zavádějí systémy AI, a vytvořili model, který ukazuje, jak by se spotřeba energie vyvíjela při pokračujícím růstu. Závěr je jasný: zatímco pozornost veřejnosti se soustředí na spektakulární příklady (např. trénink obřích modelů), celková energetická stopa všech systémů dohromady je mnohem nižší, než jak se často prezentuje.
AI dnes spotřebuje energii jako Island. Pro USA je to kapka v moři
Jedním z překvapivějších zjištění je odhad, že současná spotřeba elektřiny související s AI v USA odpovídá zhruba energetické potřebě Islandu. V absolutních číslech to není málo - Island má vysokou spotřebu vzhledem ke svým průmyslovým provozům. V kontextu americké ekonomiky jde však o zcela zanedbatelný zlomek. Pro energetické experty je to jasný signál: AI není celonárodní hrozba, jak by se mohlo zdát, pokud se díváme jen na dramatické titulky.
Zdroj: Shutterstock
Lokální dopady mohou být výrazné. Globální nikoli
Studie přesto upozorňuje na jednu důležitou věc. Tam, kde se staví velká datová centra, může růst odběru elektřiny vyvolat tlak na místní elektrárny i distribuční síť. V některých oblastech se spotřeba může klidně zdvojnásobit - a to už obyvatelé poznají. V celostátním měřítku ale tato zátěž mizí v širším energetickém obrazu.
AI tak není ekologickým rizikem jako celek, spíše lokální výzvou v místech, kde se fyzicky budují nové servery. Závěry vědců jdou tedy proti častému tvrzení, že rozmach umělé inteligence je v rozporu s bojem proti změnám klimatu. Studie zdůrazňuje, že odmítat AI ze strachu z její energetické náročnosti podle autorů nedává vůbec smysl. Reálná data ukazují, že aktuální dopad je minimální, zatímco možné přínosy jsou široké.