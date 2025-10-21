CDR.cz - Vybráno z IT

Směřování mobilních telefonů: Technologie, regulace a Evropská unie

Úterý, 21 Říjen 2025 - 07:00 | Francesco | Mobilní zařízení, Návody

Zdroj: Shutterstock

V nejbližších pěti letech se svět chytrých telefonů promění víc, než by se mohlo na první pohled zdát. Nové formy displejů, integrovaná umělá inteligence, síť 6G – to nejsou jen buzzwordy, ale konkrétní technologie, které výrobci i operátoři již připravují. Zároveň však nejde jen o to, co bude technicky možné, ale také jak budou tyto změny regulovány, zvláště v rámci Evropská unie, která už dnes uplatňuje zákazy, nařízení a požadavky na bezpečnost, soukromí a udržitelnost.

1. Kam směřuje technologický vývoj

Displeje, konstrukce a nové formáty

Moderní telefony už nejsou jen ploché obdélníky. Výrobci usilují o flexibilitu, skládací konstrukce nebo dokonce rolovací displeje. Například technologie „foldable“ a „rollable“ displejů se od konceptů pomalu přesouvají k reálným zařízením. Za pět let můžeme očekávat, že tyto formáty budou častější, levnější a spolehlivější - a nebudou jen prémiovou hračkou.

Umělá inteligence a chytré funkce

Dalším klíčovým směrem je vestavěná umělá inteligence přímo v telefonu - ne jen jako „aplikace navíc“, ale jako zásadní součást uživatelského zážitku. Například personalizace, predikce chování uživatele, optimalizace baterie či úložiště. Výrobci hovoří o éře „AI-telefonu“, ve které zařízení přejdou od pouhého nástroje k inteligentnímu asistentu.

Konektivita: směr 6G a pokročilé 5G

Síťová infrastruktura je dlouhodobě základním pilířem vývoje. Nejenže se rozšiřuje 5G, ale už se hovoří o ranných krocích směrem k 6G. To znamená vyšší přenosové rychlosti, nižší latenci, více zařízení připojených naráz - a tím pádem schopnost telefonů a okolních systémů fungovat ve složitějších scénářích (například AR/VR, internet věcí, edge computing).

Udržitelnost, opravitelnost a modulární konstrukce

Zmínit musíme i rostoucí důraz na ekologii, opravitelná zařízení a prodlouženou životnost. Například značka Fairphone je toho příkladem - modularita, opravitelnost, transparentní dodavatelské řetězce. Uživatelé i regulátoři požadují, aby výrobky byly udržitelné - takže vidíme „dlouhověkost“ jako jeden z trendů budoucnosti.

2. Co to znamená pro uživatele - nejen výkonnost, ale i zkušenost

Uživatelský zážitek jako hlavní kritérium

Výkonu dnes už máme víc než dost. Další „boj“ o uživatele se odehrává v tom, jak telefon „rozumí“ uživateli - adaptuje se, předvídá jeho potřeby, nevypadá jen jako krabička. Výsledkem bude méně manuálního nastavování, více automatizace a „inteligentní pohodlí“.

Obranné funkce: zabezpečení, soukromí a data

S větší inteligencí přichází vyšší rizika - čím více bude telefon propojený a čím víc bude vědět o uživateli, tím důležitější jsou otázky soukromí a bezpečnosti. Trendy ukazují, že budeme častěji vidět biometrické ověřování, šifrování, bezpečné úložiště dat přímo v zařízení.

Cena, dostupnost a segmentace trhu

Když technologie zlevní, ztratí výhradně „prémiový“ status a rozšíří se i do dostupnějších modelů. Například formáty skládacích displejů začínají být vidět i ve střední třídě, ne jen jako luxusní gadget. Pro běžného uživatele to znamená více možností - a tedy i větší volbu.

Zdroj: Shutterstock

3. Jak to může ovlivnit EU – regulace, zákazy, nařízení

Právní rámec a směrnice

V rámci EU se mobilní zařízení neřídí jen tím, co výrobce rozhodne, ale také tím, co požaduje unijní legislativa. To zahrnuje ochranu spotřebitele, životní prostředí, bezpečnost zařízení, právo na opravu („right to repair“) a recyklaci elektroodpadu. Například opravitelná konstrukce a dlouhověkost zařízení jsou v duchu těchto požadavků.

Dopad na výrobce a dodavatelské řetězce

Výrobci budou muset přizpůsobit své procesy tak, aby splňovali normy EU - například co se týče emisí, spotřeby energie, uvádění opravitelnosti zařízení, možností aktualizací po delší dobu. V praxi to může znamenat vyšší náklady, ale také konkurenční výhodu pro ty, kdo jsou připraveni.

Bezpečnostní a technologické standardy

S nástupem nových technologií (např. 6G, AI v telefonech) budou regulátoři v EU muset definovat standardy pro bezpečnost, interoperabilitu, ochranu dat a možná i etická kritéria. Například jak bude zabezpečena on-device AI, jak budou firmy řídit sběr a využití uživatelských dat, jak bude chráněno právo na soukromí.

Trendy ve směrnicích: recyklace, opravy, aktualizace

EU již dlouho tlačí na to, aby elektronika byla snadno opravovatelná, aby byla prodlužována životnost zařízení a aby výrobci garantovali delší podporu softwaru. To je pro vývoj smartphonů klíčové - například telefon z roku 2028 by měl mít větší šanci na podporu i o pět let později.

4. Výzvy a možná omezení

Rychlost inovací vs. udržitelnost

Technologický vývoj běží rychle, ale ne vše bude hned masově dostupné. Skládací nebo rolovací telefony mohou mít problémy s odolností, opravitelností, cenou. Tyto aspekty musí výrobci vyvážit - jinak riskují, že zákazníci budou skeptičtí.

Fragmentace standardů a geografické rozdíly

Rozvoj sítí (např. 6G) může být v různých částech světa různě rychlý. EU i jiné regiony mají specifické požadavky, což může ovlivnit, kdy a jak budou nové technologie dostupné běžnému uživateli.

Regulace může zpomalit inovace – ale také je usměrnit

Nařízení EU mohou znamenat nutnost splnit mnoho technických, bezpečnostních a ekologických kritérií. To je sice dobré pro uživatele i životní prostředí, ale může to přinést větší náklady a zpomalit uvádění inovací. Na druhou stranu, pokud výrobce podcení regulaci, může čelit pokutám či zákazu prodeje.

5. Růstové oblasti, které si zaslouží pozornost

Rozšířená a virtuální realita (AR/VR)

Telefon by se mohl stát bránou do virtuálních či rozšířených realit - pro práci, komunikaci, zábavu. K tomu budou potřebné výkonné senzory, fotoaparáty, rychlé sítě a inteligentní software.

Modulární a opravitelné telefony

I když to není masový trend zatím, stále více značek (např. Fairphone) ukazuje, že uživatelé chtějí telefony, které mohou sami opravovat, měnit části, prodloužit životnost. To odpovídá i ekologickému tlaku a regulacím.

AI-asistent jako součást telefonu

Telefon už nebude jen ovládán dotykem -  bude reagovat na hlas, kontext, snahy uživatele i jeho prostředí. Například zařízení bude vědět „co chci udělat“, nabídne možnosti dříve, než je aktivně vyhledám.

Služby a ekosystémy místo čistě hardwaru

Výrobci budou více nabízet kombinace hardwaru + softwaru + služeb (cloud, AI, ekosystémy zařízení). Telefon se stane centrem domácí či mobilní sítě zařízení a služeb.

Závěr

Vývoj smartphonů v následujících pěti letech slibuje řadu zajímavých změn - od nových konstrukcí, přes hlubší integraci umělé inteligence, až po významné posuny v infrastruktuře sítí. Ale nejde pouze o technologii. Zásadní roli bude hrát i regulace, zejména v rámci Evropské unie: jak výrobci splní požadavky na udržitelnost, bezpečnost, ochranu dat a opravitelnost, tak i jak budou uživatelé profitovat z těchto změn. Pokud se vše správně sladí - technologie, regulace i uživatelská zkušenost - můžeme vstoupit do období, kdy bude smartphone mnohem víc než dnešní „chytrý telefon“.

