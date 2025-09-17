Čína obvinila Nvidii z porušení antimonopolních pravidel
Čínsko-americké obchodní vztahy se opět dostaly do centra pozornosti, tentokrát kvůli technologickému gigantu Nvidia. Čínský státní úřad pro regulaci trhu (State Administration for Market Regulation – SAMR) v pondělí oznámil, že firma porušila tamní antimonopolní pravidla. Jde o výsledek šetření souvisejícího s akvizicí izraelské společnosti Mellanox Technologies, výrobce síťového hardwaru, kterou Nvidia v roce 2020 koupila za přibližně 7 miliard dolarů.
Podle čínského rozhodnutí se jedná o krok, který mohl ohrozit férovou soutěž na tamním trhu. Regulátor sice zatím neuvedl žádné konkrétní sankce, ale potvrdil, že vyšetřování bude pokračovat.
Nvidia na obvinění reagovala zdrženlivě. V prohlášení uvedla, že vždy dodržuje zákony a pravidla a bude spolupracovat s úřady při vyhodnocování dopadů exportních omezení na hospodářskou soutěž.
Politika v pozadí
Na první pohled se jedná o čistě regulační krok, ale kontext ukazuje, že jde o další střípek v dlouhodobém napětí mezi Washingtonem a Pekingem. V současné době probíhají v Madridu obchodní jednání mezi oběma mocnostmi. Ačkoli nejsou primárně zaměřena na polovodiče, otázka přístupu Číny k nejmodernějším čipům Nvidie patří mezi klíčové sporné body.
Během posledních let totiž Spojené státy postupně zpřísňovaly exportní pravidla pro špičkové AI čipy. Administrativa Joea Bidena zavedla na začátku roku 2025 tzv. AI Diffusion Rule, která měla omezit vývoz amerických čipů do řady zemí, především do Číny. Pravidlo však bylo v květnu zrušeno ministerstvem obchodu, ovšem nejistota ohledně budoucích dodávek zůstává.
Ještě předtím zasáhla administrativa Donalda Trumpa, která v dubnu zavedla povinnost licencí pro export čipů do Číny. O pár měsíců později sice došlo k částečnému uvolnění, ale následně byl uzavřen kompromisní obchod: Firmy mohou čipy do Číny prodávat, ovšem s povinností odvádět Spojeným státům 15 % z příjmů.
Čína omezuje přístup k americkým čipům
Peking se snaží ukázat, že má v „čipové válce“ vlastní páky. Z posledních informací z výsledkové konference Nvidie vyplývá, že žádný z čipů určených pro čínský trh zatím nezískal potřebná exportní povolení. Čínské úřady zároveň tlačí domácí technologické firmy, aby méně spoléhaly na americké dodavatele a více investovaly do lokální výroby.
Byznys a politika ruku v ruce
Ukazuje se, že otázka polovodičů není jen o technologiích, ale i o moci. Nvidia patří k nejdůležitějším hráčům v oblasti grafických akcelerátorů a umělé inteligence. Každé omezení jejího přístupu na čínský trh se proto odráží nejen na hospodaření firmy, ale i na celosvětové nabídce čipů.
Z geopolitického pohledu může současný krok Pekingu ještě více přiostřit už tak napjaté vztahy s Washingtonem. Spojené státy se obávají, že čínské společnosti by mohly americké technologie využít k posílení armády a vlastního výzkumu. Čína naopak vnímá restrikce z USA jako pokus udržet náskok amerických firem a zpomalit její vlastní rozvoj.