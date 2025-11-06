Google objevil nové skupenství hmoty, která se vymyká přírodním zákonům
Kvantové počítače zatím většina lidí vnímá jako experimentální technologie, která jednou možná zrychlí výpočty. Jenže nová studie ukazuje, že jejich význam sahá mnohem dál - mohou se stát laboratoří pro zcela nový typ fyzikálních objevů.
Tým z Technické univerzity v Mnichově, Princeton University a Google Quantum AI využil kvantový procesor se 58 qubity k experimentu, který potvrdil existenci tzv. Floquet topologicky uspořádaného stavu. Ten byl dosud pouze teoretickou představou, a nyní jej vědci dokázali pozorovat v praxi.
Co vlastně znamená „nový stav hmoty“?
Většina lidí si pod pojmem fáze hmoty představí vodu, která může být ledem, kapalinou nebo párou. Fyzici ale rozlišují i další, mnohem exotičtější fáze - například supravodiče nebo kvantové spinové kapaliny.
Nově pozorovaný stav je však odlišný: Neexistuje v klidu, ale jen tehdy, když je systém neustále „poháněn“ zvenčí. Vědci mluví o neekvilibristických stavech, tedy stavech mimo rovnováhu. Právě zde přichází ke slovu kvantový počítač, který dokáže simulovat chování částic v extrémních podmínkách, které by v klasickém světě nebyly možné.
Zdroj: Shutterstock
Floquetovy systémy a rytmus vesmíru
Když se kvantový systém vystaví periodickému vnějšímu působení, například pulzujícímu magnetickému poli, může vzniknout zvláštní rytmický řád. Tento jev nese jméno Floquetovy systémy.
V experimentu Googlu se podařilo vytvořit stav, který se s časem pravidelně „přeskupuje“, a přesto si zachovává určité topologické vlastnosti. Vědci to popisují jako hmotu, která tancuje podle vlastního rytmu, a zároveň se nikdy nezastaví.
Vidět, co bylo dosud jen teorií
Pomocí nového interferenčního algoritmu dokázali výzkumníci sledovat tzv. směrované okrajové pohyby – charakteristický znak této kvantové fáze. Tyto pohyby dokazují, že systém skutečně přechází do topologicky uspořádaného stavu.
Zásadní je, že se podařilo pozorovat přeměnu exotických částic v reálném čase, což je něco, co dosud existovalo jen na papíře v teoretických rovnicích. Tento jev vědci přirovnávají k tomu, jako kdyby se led a pára střídaly v rytmu hudby, aniž by kdy vznikla voda.
Kvantové počítače jako laboratoře budoucnosti
Podle hlavní autorky studie Melissy Will z TUM ukazuje experiment, že kvantové procesory nejsou jen výpočetní zařízení: „Jsou to experimentální laboratoře pro zkoumání nových stavů hmoty, které klasické počítače nedokážou ani nasimulovat,“ uvedla.
Právě schopnost kvantového počítače bytí v superpozici mnoha stavů současně umožňuje zkoumat situace, které by jinak nebyly dosažitelné ani v největších fyzikálních laboratořích světa.