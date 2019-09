Google úspěšně vkročil do světa kvantových počítačů. Co to znamená?

Kvantové počítače by měly disponovat takovým výkonem, o kterém se můžou nechat i superpočítače jenom zdát. Ve světě techniky se proto svádí nelístostný boj o to, kdo usedne na pomyslném trůnu kvantové nadvlády. Podle posledních poznatků by to měla být společnost Google, která upíná veškeré síly na vývoj této nové technologie.

Podle informací vyplívající ze studie uvedené ve Financial Times by Google měl díky své spolupráci s NASA vlastnit kvantový stroj. Ten by měl být schopen spočítat daný problém během třech minut a dvaceti sekund. Nejvýkonnější americký superpočítač Summit by naprosto stejný problém spracovával deset tisíc let. Z toho vyplývá, že efektivita kvatnového stroje je až miliardkrát větší.

Jinými slovy se dá říci, že kvantový stroj dokáže zvládnout to, co je s klasickou křemíkovou metodou zkrátka nemožné ani při zapojení všech superpočítačů paralelně v jeden okamžik. Obecně se dá říci, že kvantové stroje dokázali pomocí quibitů spočítat simulace některých molekul či velmi úzce specifické algoritmy. Nikomu se však až do současnosti nepodařilo postavit jakýsi univerzální kvantový stroj, který by byl podobný klasickému počítači.

V momentě, kdy se jednou v budoucnosti objeví nějaký takový kvantový stroj, dojde k historickému skoku a posunu všech technologií, zejména umělé inteligence. Mnoho odborníků je však dosti skeptických a i tuto zprávu považují jen za další „umělou senzaci“ a tvrdí, že na opravdový kvantový stroj si budeme muset ještě počkat.