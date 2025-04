Google pod tlakem: Americká vláda chce rozdělit digitálního hegemona

Google v uplynulém roce utrpěl dvě zásadní porážky. Nejprve byl označen za nelegální monopol v oblasti internetového vyhledávání, následně pak další soudce rozhodl, že zneužil dominantního postavení také v oblasti reklamních technologií. A právě v pondělí 21. dubna začíná klíčová část procesu: soud bude tři týdny projednávat, jaká „nápravná opatření“ mají být Googlu uložena. DOJ přitom požaduje kroky, které by dříve působily jako sci-fi – například prodej prohlížeče Chrome, sdílení dat s konkurencí či ukončení exkluzivních dohod s výrobci telefonů.

Soudní bitva o Chrome

Jedním z hlavních bodů sporu je samotný prohlížeč Chrome, který používá více než 60 % uživatelů internetu. DOJ tvrdí, že jeho vlastnictví dává Googlu neférovou výhodu při prosazování svého vyhledávače, a znemožňuje konkurenci – například DuckDuckGo nebo Bing – reálně uspět. Klíčová je přitom i kontrola nad uživatelskými daty, která Google získává prostřednictvím vyhledávání – a která mu dávají nepřekonatelný náskok v oblasti umělé inteligence.

Kromě prodeje Chrome vláda navrhuje i další omezení, například povinnost hlásit nové investice do AI, nebo sdílení vyhledávacích dat s jinými firmami. Google ale varuje, že takové kroky by mohly „rozbít“ nástroje, které uživatelé mají rádi.

Zdroj: Shutterstock

Druhá fronta: reklamní trh

Druhé antimonopolní řízení se týká reklamních technologií, kde Google údajně zneužívá své postavení tím, že vlastní jak server pro vydavatele (DFP), tak i hlavní reklamní burzu (AdX). Tato dvojkombinace podle DOJ deformuje trh a škodí menším vydavatelům, kteří nemají na výběr – buď hrají podle Googlu, nebo přichází o peníze.

V tomto případě je možné, že soud rozhodne o rozdělení těchto dvou složek, což by mohlo výrazně posílit konkurenci a pomoci otevřenému webu. Reklamní trh je totiž často přehlížený, a přitom představuje klíčový zdroj příjmů pro tisíce menších webů.

Mezinárodní tlak roste

Google už v minulosti čelil různým pokutám ze strany EU nebo jednotlivých států, ale žádné z těchto opatření nebylo tak dalekosáhlé, jako to, co teď navrhuje americká vláda. Pokud by DOJ uspěl, mohlo by to znamenat konec lukrativního partnerství mezi Googlem a Applem (například dohoda o výchozím vyhledávači na iPhonu), nebo otevření přístupu k datům pro konkurenty, jako je Microsoft.

Zároveň se ukazuje, že případ Googlu by mohl mít i širší dopad na ostatní technologické giganty – precedentní rozhodnutí by mohlo ovlivnit i firmy jako Amazon, Meta nebo Apple.