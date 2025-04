Google chystá převratnou novinku: Přenášení passkey mezi telefony

Už několik let se mluví o tom, že passkey technologie by mohla zcela nahradit tradiční hesla. A nejde o prázdné sliby. Passkey fungují jednoduše: místo psaní hesla se uživatel autentizuje pomocí biometrie nebo PINu – například otiskem prstu či skenem obličeje. Údaje jsou bezpečně uloženy v zařízení a k jejich zneužití prakticky nemůže dojít, protože se nikam neposílají ani neukládají na vzdálené servery.

Největší překážkou rozšíření tohoto systému však dosud byl právě přenos passkey na nové zařízení. Pokud uživatel přešel na nový telefon, čekal ho složitý proces nastavení všeho znovu. To by se ale mohlo brzy změnit.

Export a import přístupových klíčů: Google má plán

Podle analýzy instalačního balíčku (APK) z dílny serveru AndroidAuthority Google testuje novou funkci, která umožní export a import passkey. Ačkoliv firma zatím nic oficiálně nepotvrdila, úryvky z kódu aplikace Správce hesel naznačují, že vývoj této funkce je v plném proudu.

Podle dostupných informací se inženýři snaží nejen umožnit samotný přenos, ale také zajistit jeho bezpečnost – například zabránit tomu, aby uživatelé omylem vyexportovali passkey do neověřené aplikace nebo na nedůvěryhodné zařízení. Tím by se předešlo potenciálním únikům dat.

Zdroj: Shutterstock

Tato snaha navazuje na prohlášení FIDO Alliance, která v roce 2024 oznámila vývoj protokolu pro bezpečný přenos passkey mezi zařízeními. Google tak evidentně zaujímá v této oblasti aktivní roli.

Přihlášení bez stresu

Pro běžného uživatele to může znamenat skutečný přelom. Představte si, že si koupíte nový telefon, přihlásíte se ke svému účtu a všechny vaše přístupové klíče – pro banku, e-mail, sociální sítě i další služby – se automaticky a bezpečně přenesou. Žádné zadávání hesel, žádné zapomínání, žádné zdržování.

To, co dnes nabízejí jen některé pokročilé správce hesel pro klasické přihlašovací údaje, by se tak konečně mohlo stát běžným standardem i pro technologii passkey. A to s přímou podporou od jednoho z největších technologických hráčů světa.

Zatím není jasné, kdy se tato funkce dostane k uživatelům. Google nevydal žádné oficiální prohlášení a APK rozbor sice prozrazuje práci na funkci, ale ne její připravenost k nasazení. I přesto je zřejmé, že se blíží další krok k bezheslové budoucnosti.