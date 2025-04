Google stvořil AI, která rozumí delfínům. Arabela už není jediná

Delfíni jsou dlouhodobě považováni za jedny z nejinteligentnějších tvorů planety. Vědci už dávno zjistili, že se dokážou navzájem učit, spolupracovat při lovu a rozeznat sami sebe v zrcadle – což je schopnost, kterou zvládá jen hrstka zvířat. Co ale jejich jazyk? Řadu let se odborníci snaží pochopit tajemný systém cvakání, pískání a klikání, kterým spolu delfíni komunikují. A nyní se do věci vkládá Google – s vlastními AI modely a chytrými telefony Pixel.