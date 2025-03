Tichá chyba, velká ztráta: Časová osa v Google Mapách přišla o historii

Možná to znáte – čas od času si otevřete Google Mapy, kliknete na Časovou osu a projdete si místa, která jste navštívili v uplynulých letech. Dovolené, pracovní cesty, kavárna na rohu, kde jste byli jednou s kamarádem. Pro některé je Timeline praktickým pomocníkem, pro jiné osobní kronikou. Jenže teď mnoho uživatelů hlásí šok – všechna jejich historická data z Timeline zmizela.

Zprávy o ztrátě se začaly objevovat na Redditu, kde si uživatelé stěžovali na náhlé zmizení veškeré historie tras. A ačkoli to původně vypadalo jako ojedinělý problém, Google později chybu oficiálně přiznal. Uvedl, že došlo k technickému problému, který se týká části uživatelů a mohl vést k úplné ztrátě Timeline dat.

Google: Ano, je to naše chyba. Ale ne každému to vrátíme

V e-mailech, které dorazily zasaženým uživatelům, Google uvedl:

„Na krátkou dobu jsme zaznamenali technický problém, který způsobil smazání údajů z Časové osy u některých lidí. Pokud máte zapnuté šifrované zálohování, možná budete schopni svá data obnovit.“

Zdroj: Shutterstock

To ale v překladu znamená, že pokud jste si předtím aktivně nezapnuli zálohování, vaše data jsou pravděpodobně pryč nadobro. Google zároveň dodává, že podniká kroky, aby se něco podobného už neopakovalo. Co přesně to znamená, však neupřesnil.

Změny v ukládání dat probíhaly už dříve – málokdo si toho všiml

Celá situace se odehrává na pozadí větších změn v tom, jak Google s uživatelskými údaji nakládá. V prosinci 2023 oznámil, že místo ukládání dat do cloudu přejde na lokální ukládání přímo v telefonech. Součástí změny bylo také výrazné zkrácení doby, po kterou budou tyto údaje uchovávány – z 18 měsíců na pouhé 3 měsíce. Uživatelé si sice mohli tuto dobu manuálně prodloužit nebo automatické mazání vypnout, ale bylo potřeba o tom vědět a nastavit to ručně.

V polovině roku 2024 Google rozesílal výzvu, aby si uživatelé zkontrolovali nastavení Timeline. Pokud tak neučinili do 8. prosince, hrozilo jim, že přijdou o starší záznamy. Je dost možné, že mnozí o tomto upozornění vůbec nevěděli – nebo je nepovažovali za důležité.

Ztracená data, ztracené cesty

Příběh smazané Timeline se tak pro mnohé stal hořkým překvapením. Ztráta osobních dat, která měla pro uživatele citovou hodnotu, působí o to hůř, že došlo k chybě přímo na straně Googlu. Přitom šlo často o záznamy, které lidé jinak nijak nearchivovali – protože jednoduše počítali s tím, že budou vždy dostupné.

A byť Google nabízí možnost obnovy ze zálohy, je pravděpodobné, že mnoho lidí této možnosti už nevyužije. Buď proto, že zálohy neměli zapnuté, nebo je ztráta dat překvapila příliš pozdě.