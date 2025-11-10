CDR.cz - Vybráno z IT

Miniaturní laser s 80% účinností: Vědci ukázali budoucnost medicíny a vědy

Pondělí, 10 Listopad 2025 - 05:00 | Francesco | Novinky, Věda a technika, Technologie

Zdroj: Shutterstock

Vědci ze Stuttgartu vyvinuli laser, který se vejde do dlaně, ale výkonem překonává obří laboratorní systémy. Díky nové multipasové technologii dosáhli účinnosti až 80 %, což může znamenat průlom v lékařství, výrobě i kvantovém výzkumu.
Přidejte si CDR do oblíbených na Google News

Lasery, které vysílají extrémně krátké pulzy světla, patří mezi nejpřesnější nástroje současné vědy i průmyslu. Používají se při mikroobrábění, chirurgii nebo ve výzkumu molekulární fyziky. Jejich problémem však dlouho byla velikost a složitost: Vysoký výkon vyžadoval rozsáhlá zařízení, často větší než psací stůl.

Tým fyziků z Univerzity v Stuttgartu a společnosti Stuttgart Instruments ale dokázal nemožné. Vyvinul laserový systém, který se vejde do dlaně a přesto dosahuje více než dvojnásobné účinnosti oproti běžným řešením. Jeho konstrukce je kompaktní, levnější a umožňuje snadnou přizpůsobitelnost různým vědeckým i průmyslovým aplikacím.

80 % energie využité beze ztrát

Vedoucí výzkumu profesor Harald Giessen z 4. fyzikálního institutu stuttgartské univerzity uvedl, že se podařilo dosáhnout účinnosti až 80 % - tedy dvojnásobku oproti běžným systémům, které se pohybují kolem 35 %. To znamená, že většina energie dodané do zařízení se přemění na světelný výkon. V praxi by tak nové lasery mohly být nejen výkonnější, ale i úspornější a dostupnější. Pro medicínu i průmysl, kde se každé procento efektivity počítá, jde o zásadní posun.

Zdroj: Shutterstock

Pulzy kratší než mrknutí oka

Krátkopulzní lasery fungují na principu extrémně rychlých záblesků - trvají jen několik femto- až pikosekund, tedy biliontin sekundy. Takto krátký časový interval umožňuje koncentrovat obrovské množství energie do miniaturního prostoru, což je ideální například pro precizní opracování materiálů nebo zobrazení tkání v lékařské diagnostice.

Celý systém se skládá ze dvou hlavních částí: Pumpovacího laseru, který dodává energii, a krátkopulzního laseru, jenž ji přeměňuje v infračervené záření pomocí speciálního krystalu. Právě tato kombinace umožňuje mimořádně přesné měření i zásahy bez poškození okolního materiálu.

Dokonalá synchronizace

Podle hlavního autora studie Dr. Tobiase Steinleho bylo největším problémem spojit dvě zdánlivě protichůdné vlastnosti: Široké spektrum vlnových délek a vysokou účinnost. Krátkopulzní lasery totiž vyžadují širokou šířku pásma, zatímco účinné zesilovače zase dlouhé krystaly.

V minulosti se vědci pokoušeli řadit několik krátkých krystalů za sebe, ale synchronizace světelných pulzů byla extrémně složitá. Každá drobná odchylka v čase nebo směru znamenala ztrátu výkonu.

Nový multipasový trik

Tým ze Stuttgartu nakonec zvolil elegantní řešení: Multipasový systém. Namísto mnoha krystalů používá jen jeden, ale světelný pulz jím prochází několikrát po přesně vypočtených drahách. Po každém průchodu je paprsek znovu zarovnán, aby zůstal dokonale synchronizovaný.

Tento přístup přináší účinnost přes 80 %, pulzy kratší než 50 femtosekund a přitom zařízení zabírá jen několik čtverečních centimetrů. V praxi to znamená, že laboratoř budoucnosti by mohla místo těžkopádných stolů s optikou používat malé přenosné moduly.

Tagy: 
věda a technika, technika, technologie
Zdroje: 

Scitechdaily.com

nahlásit chybu

Noční vidění bez jedů: Ekologická revoluce díky kvantovým bodům

Vědci z NYU Tandon School of Engineering vyvinuli „kvantový inkoust“, který dokáže nahradit toxické kovy v infračervených senzorech. Tento objev může zásadně proměnit oblast nočního vidění – od medicíny přes automobilový průmysl až po bezpečnostní technologie.

Umělý neuron z bakterií mluví řečí lidského mozku

Na začátku října 2025 oznámil tým z University of Massachusetts Amherst objev, který může změnit vývoj umělé inteligence i lékařských implantátů. Vytvořili umělý neuron z proteinových nanovláken bakterií, který funguje stejně jemně jako buňky v lidském mozku – a spotřebuje přitom zanedbatelné množství energie.

Když robot vyzve člověka: MIT vyvinulo stroj s reflexy pingpongového mistra

Inženýři z MIT sestrojili pingpongového robota, který nejen zvládá lidskou rychlost i přesnost, ale přidává i reálnou rotaci a cílení míčku. Díky pokročilým algoritmům má úspěšnost 88 % a potenciál využití i mimo sport.

Google objevil nové skupenství hmoty, která se vymyká přírodním zákonům

Vědcům z Googlu a univerzit v Mnichově a Princetonu se podařilo vytvořit dosud neznámou fázi hmoty – stav, který existuje jen mimo rovnováhu. Pomocí kvantového procesoru odhalili nový typ řádu, který dosud nebyl pozorován ani popsán.

Nový typ kamery zvládne ostrý obraz i potmě. Bez použití čoček

Čínští vědci představili revoluční kameru, která dokáže tvořit ostré 3D snímky bez čoček. Využívá princip starý více než dva tisíce let – dírkovou komoru – ovšem přepracovanou moderními lasery a krystaly. Otevírá tak nové možnosti pro noční vidění, průmyslovou kontrolu i sledování životního prostředí.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi