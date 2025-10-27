Krok do budoucnosti: Nike představil první robotické boty na světě
Nike v Oregonu vyvinul technologii, která se na první pohled tváří jako obyčejná běžecká bota. Jenže uvnitř se skrývá motorek, řemenový převod a baterie v kotníkové manžetě, která zajišťuje doslova „poháněný krok“. Celý systém vznikl ve spolupráci s americkou firmou Dephy, která se specializuje na robotiku a exoskeletové systémy.
Na první pohled připomíná běžnou karbonovou botu, jen s nápadným mechanismem kolem lýtka. Ten pomáhá při každém odrazu, takže noha spotřebuje méně energie a běžec se může soustředit na pohyb, nikoli na únavu. Motor pomáhá zvednout patu, a tím zmenšuje odpor při chůzi do kopce nebo při delším běhu.
Ne pro rekordy, ale pro obyčejné lidi
Zatímco většina sportovních novinek cílí na elitu, Nike tentokrát zamířil úplně jinam. Project Amplify není určený maratoncům, kteří loví osobní rekordy, ale běžným lidem - těm, kdo běhají pro radost, zdraví nebo prostě proto, že chtějí dojít dál, než obvykle zvládnou.
Cílem je pomoci lidem, kteří běhají v tempu kolem 10 až 12 minut na míli. V praxi to znamená, že se bota stane jakýmsi druhým lýtkovým svalem, který „žehlí“ kopce, tlumí únavu a dává pocit, že i delší trasa je snazší než dřív.
Nike v tom vidí stejný princip, jaký e-biky přinesly do cyklistiky - ne náhradu za fyzický výkon, ale jeho rozšíření. Umožnit lidem, aby se dostali dál a bavilo je to víc.
Jak to vlastně funguje
Uvnitř boty je lehký karbonový skelet, na který se napojuje modul s elektromotorem a baterií. Ten vytváří jemnou asistenci při každém kroku. Na rozdíl od exoskeletů, které vypadají jako z laboratoře NASA, je tahle technologie překvapivě kompaktní. Po vyjmutí modulu se z ní stává běžná běžecká bota, kterou můžete používat i bez asistence.
Tím se Nike snaží zůstat praktický - nechce z toho udělat jen experiment pro laboratoř, ale systém, který lze opravdu nosit venku, do parku, do města nebo i na túru.
První testy ukazují, že pomoc motoru dokáže zvýšit tempo chůze či běhu o několik procent a hlavně snížit únavu. Ti, kdo boty zkoušeli, mluvili o pocitu, že „nohy dostaly novou energii“ - zvlášť při delších trasách nebo při chůzi do kopce.
Co z toho bude dál
Nike zatím přesně neřekl, kdy se Project Amplify dostane do obchodů, ale z dosavadních vyjádření je jasné, že nejde o jednorázový experiment. Firma plánuje tuto technologii skutečně uvést na trh a nabídnout ji široké veřejnosti.
To ale otevírá i otázky: Jaká bude cena? Kolik bude vážit motorový modul? Jak dlouho vydrží baterie a co to udělá s přirozeným zapojením svalů? Odborníci upozorňují, že pokud se člověk nechá „vézt“, může to časem oslabit přirozené svalové reakce.
Na druhou stranu - podobně jako u elektrokol - si většina uživatelů brzy najde rovnováhu mezi asistencí a vlastním úsilím. V konečném důsledku může jít o další krok k tomu, aby se více lidí hýbalo, i když jim dříve bránila únava, věk nebo zdravotní omezení.
Svět, kde se z člověka stává cyborg?
Zní to jako nadsázka, ale faktem je, že podobné technologie už existují. Automobilky testují exoskelety pro pracovníky, kteří musejí zvedat těžké díly, a rehabilitační centra využívají robotické pomůcky k pomoci lidem po úrazech. Nike je ale první, kdo takový princip přenáší do běžného života.
Je to zároveň symbol změny - hranice mezi člověkem a technologií se dál stírá. Zatímco dřív jsme nosili chytré hodinky, které měřily náš výkon, teď přichází éra zařízení, která ho přímo ovlivňují.