Od osobních setkání po online cally. Plaud propojuje hardware a AI software

Úterý, 6 Leden 2026 - 07:00

Plaud před veletrhem CES představil nový AI NotePin S a desktopovou aplikaci pro zápis online schůzek. Firma tím spojuje fyzické zařízení pro osobní jednání s chytrým softwarem pro digitální meetingy.
Výrobce hardwaru Plaud před veletrhem CES v Las Vegas rozšířil své portfolio o nový AI notetaker NotePin S a zároveň představil desktopovou aplikaci pro automatické pořizování poznámek z online schůzek. Jde o další krok firmy, která se snaží propojit fyzická zařízení s rostoucím světem digitální práce a hybridních meetingů.

NotePin S navazuje na původní pinový diktafon, který Plaud uvedl v roce 2024 a který si získal pozornost hlavně jednoduchostí. Nová verze přidává fyzické tlačítko pro spuštění a zastavení nahrávání, ale i možnost během záznamu označit důležitý moment. To ocení každý, kdo si po schůzce nechce znovu projíždět celý záznam, ale hledá konkrétní pasáž.

Zařízení zůstává kompaktní a nenápadné. V balení je klip, šňůrka na krk, magnetický pin i náramek na ruku, takže si uživatel může vybrat způsob nošení podle situace. Praktickým doplňkem je podpora služby Apple Find My, která pomůže s dohledáním zařízení ve chvíli, kdy se ztratí někde mezi schůzkami.

Malý hardware pro lidi v pohybu

Z technického hlediska se NotePin S drží osvědčeného základu. Nabízí 64 GB interní paměti a výdrž až 20 hodin nepřetržitého nahrávání. Dvojice MEMS mikrofonů zvládne čistý záznam hlasu zhruba do vzdálenosti tří metrů, což odpovídá běžným osobním jednáním nebo menším poradám. Součástí služby je i 300 minut přepisu měsíčně zdarma.

Oproti většímu modelu Note Pro má NotePin S kratší dosah mikrofonů a nižší výdrž, ale sází na menší rozměry a snadnější přenositelnost. Plaud ho otevřeně cílí na lidi, kteří jsou neustále na cestách a chtějí mít možnost rychle zachytit rozhovor, myšlenku nebo schůzku bez vytahování telefonu či notebooku.

Software, který poslouchá za vás

Vedle nového hardwaru je možná ještě důležitější oznámení desktopové aplikace pro zápis online schůzek. Plaud se tím pouští do konkurence se zavedenými nástroji pro AI poznámky z meetingů. Aplikace dokáže rozpoznat probíhající schůzku v běžných komunikačních nástrojích a sama nabídne zahájení přepisu.

Na počítačích s macOS využívá systémový zvuk k zachycení hovoru a následně pomocí umělé inteligence převádí záznam do strukturovaných poznámek. Plaud zároveň rozšiřuje funkce, které už dříve nabídl v mobilních aplikacích. Uživatel může ke zvukovému přepisu přidávat textové poznámky i obrázky, což dává výsledným zápisům širší kontext.

Pro firmu jde o logické rozšíření dosavadního zaměření. Plaud dosud prodal přes 1,5 milionu zařízení a jeho produkty byly orientované hlavně na osobní schůzky. Nová aplikace ale ukazuje snahu obsáhnout celý pracovní den, ať už se odehrává v zasedačce, kavárně nebo v online hovoru. Kombinace fyzického zařízení a desktopového softwaru naznačuje, že Plaud nechce být jen výrobcem chytrého diktafonu, ale spíš plnohodnotným nástrojem pro moderní práci s informacemi.

