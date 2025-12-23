DDR5 za desítky tisíc, doma ale rozbalíte něco úplně jiného
Ještě před pár lety byla operační paměť jednou z těch komponent, které člověk koupil bez většího přemýšlení. Dnes se z ní stává drahé zboží a zároveň cíl podvodníků. Rychlý růst cen zejména u DDR5 pamětí otevřel prostor pro praktiky, které by ještě nedávno působily spíš jako výjimka. Teď se ale začínají objevovat opakovaně a z různých zemí.
První případy na sebe upozornily tím, jak absurdně působily. Zákazník si objednal moderní DDR5 paměť renomované značky, zaplacená částka odpovídala špičkovému produktu, obal vypadal originálně. Po otevření ale přišlo vystřízlivění. Uvnitř byly moduly DDR4, případně dokonce ještě starší generace, které se dnes hodí maximálně do muzea počítačového hardwaru.
Když selže i velký prodejce
Zarážející na celé věci je fakt, že v několika známých případech nešlo o nákup od neznámého prodejce z tržiště, ale o zboží prodané a odeslané přímo velkým e-shopem. To vylučuje jednoduché vysvětlení, že by šlo o klasický podvod třetí strany. Mechanismus je bohužel rafinovanější.
Nejpravděpodobnější scénář počítá s tím, že podvodník si objedná originální drahou paměť, následně ji vrátí a do balení vloží starší kusy. Pokud kontrola vráceného zboží selže, balení se dostane zpět do prodeje. Další zákazník pak netuší, že kupuje něco, co už prošlo cizíma rukama. Obal sedí, štítky vypadají věrohodně a rozdíl se často projeví až při montáži nebo kontrole v systému.
Zdroj: Shutterstock
U některých případů šlo o promyšlenou výměnu samotných modulů, jinde byl podvod až primitivní. Staré paměti měly jen přelepený štítek s označením DDR5. O to víc zaráží, že takový produkt prošel zpět do skladu.
Dá se to i řešit
Dobrou zprávou je, že velcí prodejci většinou problémy řeší. Reklamace bývají uznány a dochází k výměně zboží. Jenže v situaci, kdy ceny pamětí mezitím dál rostou, může být obyčejné vrácení peněz spíš prohra než řešení.
Existuje proto jeden krok, který se v poslední době vyplatí víc než kdy dřív. U drahých komponent, jako jsou paměti nebo grafické karty, má smysl natáčet rozbalení balíku. Není to paranoia ani přehnaná opatrnost. Video záznam jasně ukáže, co přišlo, v jakém stavu a co bylo uvnitř krabice. V případě sporu jde o silný důkaz, který výrazně urychlí řešení reklamace.
Druhé pravidlo zůstává neměnné. U opravdu drahého hardwaru se nevyplácí riskovat nákup od neprověřených prodejců, ani když je cena lákavá. Rozdíl pár stovek korun se může velmi rychle změnit v hodiny zbytečného řešení, čekání a nejistoty.