CDR.cz - Vybráno z IT

DDR5 za desítky tisíc, doma ale rozbalíte něco úplně jiného

Úterý, 23 Prosinec 2025 - 03:00 | Francesco | Novinky, Technologie

Zdroj: Shutterstock

Ceny operačních pamětí letí nahoru a s nimi se objevuje nový typ podvodů. Zákazníci si objednávají špičkové DDR5 moduly, ale v balení nacházejí výrazně starší a levnější paměti. A problém se netýká jen neznámých prodejců.
Přidejte si CDR do oblíbených na Google News

Ještě před pár lety byla operační paměť jednou z těch komponent, které člověk koupil bez většího přemýšlení. Dnes se z ní stává drahé zboží a zároveň cíl podvodníků. Rychlý růst cen zejména u DDR5 pamětí otevřel prostor pro praktiky, které by ještě nedávno působily spíš jako výjimka. Teď se ale začínají objevovat opakovaně a z různých zemí.

První případy na sebe upozornily tím, jak absurdně působily. Zákazník si objednal moderní DDR5 paměť renomované značky, zaplacená částka odpovídala špičkovému produktu, obal vypadal originálně. Po otevření ale přišlo vystřízlivění. Uvnitř byly moduly DDR4, případně dokonce ještě starší generace, které se dnes hodí maximálně do muzea počítačového hardwaru.

Když selže i velký prodejce

Zarážející na celé věci je fakt, že v několika známých případech nešlo o nákup od neznámého prodejce z tržiště, ale o zboží prodané a odeslané přímo velkým e-shopem. To vylučuje jednoduché vysvětlení, že by šlo o klasický podvod třetí strany. Mechanismus je bohužel rafinovanější.

Nejpravděpodobnější scénář počítá s tím, že podvodník si objedná originální drahou paměť, následně ji vrátí a do balení vloží starší kusy. Pokud kontrola vráceného zboží selže, balení se dostane zpět do prodeje. Další zákazník pak netuší, že kupuje něco, co už prošlo cizíma rukama. Obal sedí, štítky vypadají věrohodně a rozdíl se často projeví až při montáži nebo kontrole v systému.

Zdroj: Shutterstock

U některých případů šlo o promyšlenou výměnu samotných modulů, jinde byl podvod až primitivní. Staré paměti měly jen přelepený štítek s označením DDR5. O to víc zaráží, že takový produkt prošel zpět do skladu.

Dá se to i řešit

Dobrou zprávou je, že velcí prodejci většinou problémy řeší. Reklamace bývají uznány a dochází k výměně zboží. Jenže v situaci, kdy ceny pamětí mezitím dál rostou, může být obyčejné vrácení peněz spíš prohra než řešení.

Existuje proto jeden krok, který se v poslední době vyplatí víc než kdy dřív. U drahých komponent, jako jsou paměti nebo grafické karty, má smysl natáčet rozbalení balíku. Není to paranoia ani přehnaná opatrnost. Video záznam jasně ukáže, co přišlo, v jakém stavu a co bylo uvnitř krabice. V případě sporu jde o silný důkaz, který výrazně urychlí řešení reklamace.

Druhé pravidlo zůstává neměnné. U opravdu drahého hardwaru se nevyplácí riskovat nákup od neprověřených prodejců, ani když je cena lákavá. Rozdíl pár stovek korun se může velmi rychle změnit v hodiny zbytečného řešení, čekání a nejistoty.

Diskuze
Tagy: 
DDR5, technologie, podvod
Zdroje: 

TechRadar.com

nahlásit chybu

Noční vidění bez jedů: Ekologická revoluce díky kvantovým bodům

Vědci z NYU Tandon School of Engineering vyvinuli „kvantový inkoust“, který dokáže nahradit toxické kovy v infračervených senzorech. Tento objev může zásadně proměnit oblast nočního vidění – od medicíny přes automobilový průmysl až po bezpečnostní technologie.

USA uvalily sankce na síť podvodníků infiltrovanou do amerických firem

Ministerstvo financí Spojených států oznámilo ve středu nové sankce proti mezinárodní síti podvodníků, která podle amerických úřadů pomáhá Severní Koreji pronikat do amerických firem prostřednictvím hackerů vydávajících se za legitimní uchazeče o zaměstnání.

Chytrá pilulka od Caltechu dokáže číst signály ze střev v reálném čase

Polykací kapsle, která v reálném čase sleduje pH, glukózu i neurotransmitery přímo v lidském trávicím traktu? Zní to jako sci-fi, ale vědci z Caltechu právě takové zařízení představili. Nová chytrá pilulka PillTrek může změnit způsob, jakým sledujeme zdraví střev, náladu i chronické nemoci – a to bez jediného vpichu nebo výtěru.

Laser, který nebliká: Stabilita bez pohybu a ladění přes celé spektrum

Vědci z Harvardu ve spolupráci s TU Wien představili nový typ polovodičového laseru, který kombinuje široké ladění vlnových délek s kompaktním a odolným provedením. Tento drobný prstencový laser může znamenat revoluci v telekomunikacích, medicíně i detekci plynů.

Výpadek, který pocítil celý svět. Cloudflare opět ukázal, jak křehký web umí být

Dne 18. listopadu zažila velká část internetu několik hodin nejistoty. Problémy, které začaly u společnosti Cloudflare, zasáhly služby od sociálních sítí až po firemní nástroje. Situace je vyřešená, ale celý incident připomněl, jak moc web stojí na několika klíčových hráčích.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi