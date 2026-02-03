Vědci objevili sedmý smysl, který máme v rukou a netušili jsme o něm

CDR.cz - Vybráno z IT

Úterý, 3 Únor 2026 - 07:00

Zdroj: Shutterstock

Nový výzkum britských vědců ukazuje, že lidský hmat není omezený jen na přímý dotyk. Dokážeme vnímat skryté objekty ještě dřív, než se jich skutečně dotkneme. Objev mění pohled na smysly i budoucí technologie.
Hmat si obvykle představujeme jako smysl, který začíná a končí okamžikem fyzického kontaktu. Prst se něčeho dotkne, mozek zareaguje. Jenže právě tato zažitá představa se nyní začíná rozpadat. Výzkumníci z Queen Mary University of London a University College London přišli s důkazy, že lidské ruce dokážou vnímat objekty i bez přímého dotyku. Nejde o intuici ani trik. Jde o měřitelný fyzikální jev.

Studie vychází z poznatků ze zvířecí říše. Některé bahňáky, například kulíci nebo pisíci, dokážou najít kořist ukrytou pod povrchem písku. Nespoléhají na zrak, ale na jemné změny tlaku a pohybu zrn kolem sebe. Tento princip, označovaný jako vzdálený dotyk, byl dlouho považován za výsadu zvířat se specializovanou anatomií. Teď se ukazuje, že něco podobného zvládá i člověk.

Co lidská ruka skutečně cítí

V experimentu měli účastníci za úkol jemně pohybovat prsty v písku a najít skrytou kostku ještě před tím, než se jí dotknou. Výsledky byly překvapivě přesné. Lidé dokázali přítomnost objektu rozpoznat s úspěšností přes 70 procent v okamžiku, kdy mezi prstem a předmětem zůstávala vrstva písku.

Fyzikální analýza ukázala proč. Když se prst pohybuje v sypkém materiálu, zrna se přeskupují a jejich chování se nepatrně mění ve chvíli, kdy narazí na pevnou překážku. Tyto mikroskopické změny se přenášejí zpět do kůže. Lidská ruka je citlivější, než se dosud předpokládalo, a pracuje téměř na hranici toho, co fyzika dovoluje detekovat.

Člověk versus stroj

Součástí výzkumu bylo i srovnání s robotickým senzorem řízeným algoritmem strojového učení. Robot dokázal objekty zachytit z o něco větší vzdálenosti, ale často se mýlil. Falešné poplachy snižovaly jeho celkovou přesnost na zhruba 40 procent. Člověk byl sice „kratšího dosahu“, ale výrazně spolehlivější.

technologie, věda a technika, fyzika
ScitechDaily.com

