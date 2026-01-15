Rok 2026 může PC trhu zlomit vaz. Důvod je ukrytý v pamětech
Ještě nedávno platilo, že paměť do počítačů byla jednou z nejlevnějších a nejméně problémových komponent. V roce 2025 se to ale změnilo způsobem, který už dnes cítí celý trh. Podle analytiků společnosti Omdia zdražila běžná PC paměť během jediného roku zhruba o 70 procent. U SSD disků byl nárůst kolem 40 procent. A tím to neskončilo. Pro první čtvrtletí roku 2026 se počítá s dalším růstem cen pamětí až o polovinu.
Důvod není v tom, že by lidé začali masově kupovat nové notebooky. Skutečný problém leží jinde. Výrobci paměťových čipů dnes vydělávají výrazně víc na serverových pamětech pro datová centra a systémy umělé inteligence. Tyto servery používají speciální druhy pamětí, jako je HBM nebo serverová DRAM, které mají mnohem vyšší marži než běžné DDR moduly do notebooků a stolních počítačů. Výrobní kapacity jsou omezené a firmy je proto přesouvají tam, kde mají největší zisk.
Výsledkem je, že paměť pro běžné počítače se vyrábí v menším objemu, než by odpovídalo poptávce. Nejde o drobný výkyv, ale o strukturální změnu celého trhu. AI datová centra dnes spotřebují obrovské množství paměťových čipů a tento trend se v roce 2026 ještě zrychlí.
Zdroj: Shutterstock
Dražší stroje, méně paměti a ústup levných modelů
Tohle má přímý dopad na notebooky a desktopové počítače. Omdia očekává, že výrobci počítačů budou kvůli drahým komponentám přesouvat svou nabídku směrem k dražším modelům. Je to jednoduchá matematika. Pokud RAM a úložiště skokově zdraží, zlevnit počítač už není kde. U prémiových modelů se vyšší náklady rozpustí v celkové ceně snáz než u levných strojů.
U střední a nižší třídy se proto začíná počítat s nepříjemným kompromisem. Výrobci budou nabízet konfigurace s menší pamětí nebo menším úložištěm, aby udrželi cenu aspoň trochu při zemi. Místo běžných 16 GB RAM se tak mohou vracet varianty s 8 GB, u SSD se může častěji objevovat 256 GB místo 512 GB. Pro běžné uživatele to znamená méně prostoru pro data i menší rezervu pro budoucí aktualizace a náročnější aplikace.
Trendforce, další velká analytická společnost, už koncem roku 2025 varovala, že globální dodávky notebooků mohou v roce 2026 klesnout o více než pět procent. Pokud se situace s pamětmi ještě zhorší, může propad dosáhnout až deseti procent. Notebooky přitom tvoří téměř čtyři pětiny všech prodaných osobních počítačů, takže jakýkoli jejich pokles má zásadní vliv na celý trh.
Podobně opatrná je i IDC. Ta sice nezveřejnila konkrétní čísla, ale upozorňuje, že trh s počítači bude během příštích dvanácti měsíců extrémně nestabilní. Výrobci budou měnit konfigurace, zvyšovat ceny a reagovat na výkyvy v dodávkách pamětí prakticky za pochodu.
Pro zákazníky to vytváří zvláštní paradox. Technologie samotné se dál zlepšují, procesory jsou výkonnější a úspornější než kdy dřív, ale běžný počítač může být v roce 2026 dražší a hůře vybavený než model z roku 2024. Ne kvůli tomu, že by se výrobci snažili šetřit, ale proto, že paměť se stala jednou z nejcennějších surovin digitální doby.