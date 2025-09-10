CDR.cz - Vybráno z IT

Nová technologie MIT odhaluje oceán, jako by v něm nebyla voda

Středa, 10 Září 2025 - 03:00 | Francesco | Novinky, Technologie

Zdroj: Shutterstock

Oceán skrývá své tajemství za clonou zkresleného světla. Vědci z MIT a Woods Hole Oceanographic Institution vyvinuli systém SeaSplat, který dokáže „odstranit“ vodu ze snímků a ukázat podmořský svět v přirozených barvách. Novinka otevírá nové možnosti pro výzkum mořských ekosystémů.

Oceán je fascinující a zároveň tajemný. Naše oči vnímají pod vodou svět jinak – světlo se ohýbá, pohlcuje a rozptyluje na drobných částečkách, což mění barvy i tvary objektů. Červené korály se z dálky jeví šedě, bílé útvary zmodrají a mnohé detaily mizí úplně. Pro vědce, kteří zkoumají zdraví mořských ekosystémů, je to velký problém.

Právě proto vznikla technologie SeaSplat – nový nástroj, který dokáže podmořské snímky převést do takové podoby, jako by voda mezi fotografem a objektem vůbec nebyla. Obraz zůstane realistický, barvy odpovídají skutečnosti a scéna získává trojrozměrnou hloubku.

Jak funguje technologie SeaSplat

Za vývojem stojí tým z Massachusetts Institute of Technology (MIT) a Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI). Jádrem systému je kombinace algoritmů pro korekci barev a metody 3D Gaussian splatting (3DGS).

Zdroj: Shutterstock

Vědci nejprve vytvořili matematický model, který dokáže vypočítat, jak moc bylo každé jednotlivé pixelové místo ve snímku zkresleno vlivem vody. Tento model počítá s jevy, jako je zpětný rozptyl (backscatter), kdy světlo odrážející se od mikroskopických částic vytváří šedivý závoj, nebo attenuace, tedy útlum světla, který způsobuje postupné „vymírání“ barev na vzdálenost.

Po odstranění těchto optických zkreslení přichází na řadu 3D Gaussian splatting – moderní metoda, která spojuje sérii snímků do kompletní trojrozměrné scény. Výsledek není jen plochá fotografie, ale prostorový model, který je možné prozkoumávat z libovolného úhlu, jako by se člověk pod vodu skutečně potopil.

Virtuální potápění vědců

Praktické testy probíhaly na snímcích z různých míst světa – Rudé moře, Karibik, Pacifik u Panamy nebo americké Panenské ostrovy. Vědci z datasetů vytvořili kompletní 3D „světy“, ve kterých lze virtuálně plavat a detailně prohlížet korálové útesy, mořské houby i jemné struktury dna.

Jednou z nejzajímavějších funkcí je schopnost zachytit skutečné barvy korálů. Například bělení korálů, což je proces, kdy korály ztrácejí symbiotické řasy a bělají, je v tradičních snímcích často téměř neviditelné. Z dálky se bílý korál může jevit modrý nebo šedý, ale díky SeaSplat lze tento problém snadno odhalit.

Podmořská ekologie tak získává nástroj, který může zásadně změnit sledování zdravotního stavu oceánských ekosystémů. Vědci mohou digitálně „prolétnout“ celým prostředím a hledat i ty nejmenší náznaky problémů, aniž by museli fyzicky trávit hodiny pod hladinou.

Výzvy a limity nové technologie

SeaSplat zatím není bez omezení. Model vyžaduje výkonný stolní počítač, což komplikuje jeho využití přímo pod vodou. Prozatím tedy funguje hlavně v kombinaci s tethered operacemi – robot pořizuje snímky, posílá je na loď a výpočty probíhají v reálném čase tam.

Do budoucna však vývoj směřuje k miniaturizaci výpočetních jednotek a jejich integraci přímo do podmořských robotů. Jakmile se to podaří, bude možné vytvářet realistické 3D modely mořských scenérií přímo během průzkumů a posílat je vědcům na pevninu v reálném čase.

Tagy: 
technologie, vodní, věda a technika
Zdroje: 

Scitechdaily.com

nahlásit chybu

Membrána z MIT slibuje revoluci v rafinaci ropy. Sníží spotřebu energie až o 90%

Vědcům z MIT se podařil průlom, který může dramaticky snížit emise z jednoho z největších průmyslových znečišťovatelů. Nová technologie separace složek ropy by mohla nahradit energeticky náročné ohřívání ropy chytrou filtrací na molekulární úrovni.

Vědci poprvé vytvořili all-in-one čip pro kvantový internet

Vědcům z americké laboratoře Oak Ridge National Laboratory (ORNL) se podařilo něco, co donedávna patřilo spíš do světa teorie – sestrojili první fotonický kvantový čip, který kombinuje klíčové kvantové funkce v jednom kompaktním zařízení. Tento přelom přináší nejen pokrok v oblasti kvantových výpočtů, ale hlavně otevírá dveře ke skutečně funkčnímu a škálovatelnému kvantovému internetu.

MIT mění budoucnost čipů. Nové 3D hybridy přinesou rychlejší elektroniku

Vědci z MIT vyvinuli nový způsob, jak propojit špičkové tranzistory z gallium nitridu s běžnými křemíkovými čipy. Výsledek? Rychlejší, úspornější a chytřejší elektronika, která může brzy změnit nejen chytré telefony, ale i datacentra a technologie pro kvantové počítače.

Důkaz o zvířecích přátelstvích: Špačci si vytvářejí trvalé vazby napříč rodinami

Přátelství není výsadou jen lidského druhu. Nová studie zveřejněná v časopise Nature popisuje u afrických špačků východních chování, které nápadně připomíná lidské přátelské vazby – včetně dlouhodobé pomoci mezi nepříbuznými jedinci. Vědci tak otevírají zcela nový pohled na sociální vztahy v přírodě.

Objev za pár korun: Jak z deště získat energii bez přehrad a solárů

Zní to jako z učebnice kouzel – ale je to fyzika. Mezinárodní tým vědců vytvořil systém, který dokáže vyrábět elektřinu z obyčejných kapek deště. Bez turbín, bez čerpadel, jen díky úzké trubici a chytrému využití jevu zvaného plug flow. Co dřív končilo v okapech, může teď napájet LEDky nebo malá zařízení. Levně, čistě a s obrovským potenciálem pro budoucnost měst i venkova.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi