CDR.cz - Vybráno z IT

Výsledek za 0,6 sekundy: Nový holografický 3D tisk posouvá výrobu do jiné ligy

Středa, 18 Únor 2026 - 05:00 | Francesco | Novinky, Technologie

Zdroj: Shutterstock

Vědci z Tsinghua University představili holografickou metodu 3D tisku, která vytváří mikroskopické objekty během zlomku sekundy. Bez vrstvení, bez mechanického pohybu, s přesností v řádu mikrometrů. Výsledky publikoval časopis Nature.
Přidejte si CDR do oblíbených na Google News

Tým z čínské Tsinghua University se rozhodl obejít princip tradičních 3D tiskáren. Místo postupného nanášení materiálu vyvinul technologii nazvanou Digital Incoherent Synthesis of Holographic light fields, zkráceně DISH. Ta pracuje s holografickým světelným polem, které se promítne přímo do objemu fotosenzitivní pryskyřice. Objekt se tak zpevní celý najednou.

Výsledkem není postupně rostoucí tvar, ale okamžitě vytvořený trojrozměrný objekt. V laboratorních testech dokázal systém vytisknout plně hotový mikroskopický předmět za 0,6 sekundy. Rychlost dosahovala až 333 kubických milimetrů za sekundu.

Klíčem je způsob, jakým se světlo do materiálu dostává. Zařízení využívá vysokorychlostní rotující periskop, který směruje světelné paprsky z různých úhlů. Není tedy nutné otáčet samotnou nádobu s pryskyřicí. Holografická pole se překrývají v přesně vypočtených bodech a vytvářejí strukturu s jemností až 12 mikrometrů, tedy přibližně pětinu tloušťky lidského vlasu. V hloubce jednoho centimetru systém dosahuje rozlišení kolem 19 mikrometrů.

Konec kompromisu mezi rychlostí a detailem

V oblasti aditivní výroby se dlouhodobě řeší zásadní dilema. Buď rychlost, nebo detail. Pokud chtějí inženýři extrémně jemnou strukturu, musí počítat s delší dobou tisku. Jestliže však potřebují rychlost, obvykle ustoupí z nároků na přesnost. Technologie DISH tento kompromis výrazně oslabuje.

Možnosti využití jsou široké. V biomedicíně by rychlá výroba přesných tkáňových modelů mohla urychlit testování léčiv i výzkum regenerativní medicíny. V oblasti mikrorobotiky nebo flexibilní elektroniky by bylo možné přímo tisknout propojené a zakřivené části, které klasické vrstvení zvládá jen obtížně.

Výzkumníci navíc uvádějí, že systém pracuje s akrylátovými pryskyřicemi různé viskozity. To naznačuje potenciál pro průmyslové nasazení. Komponenty pro fotoniku, moduly kamer nebo mikromechanické systémy by mohly vznikat rychleji a bez současných výrobních prodlev.

Studie byla publikována v časopise Nature a odborná komunita ji už nyní označuje za jeden z nejvýraznějších posunů v oblasti 3D tisku za poslední roky. Pokud se technologii podaří převést z laboratorního prostředí do širší praxe, může změnit způsob, jakým se vyrábějí drobné, ale technologicky zásadní součástky.

Diskuze
Tagy: 
3D tisk, holografie, technologie
Zdroje: 

TechSpot.com

nahlásit chybu

Kvantový internet se blíží. Vědci poprvé zabezpečili přenos na 100 km

Tým vědců z Číny poprvé úspěšně realizoval zařízení nezávislou distribuci kvantového klíče na vzdálenost přes 100 kilometrů. Významnou roli sehrál nový typ kvantového opakovače, který překonává dosavadní limity přenosu provázaných částic.

Přelom v humanoidní robotice: Stroj napodobuje rty bez jediného pravidla

Vědci představili robota, který se naučil pohyby rtů sledováním lidí, ne podle předem daných pravidel. Nový přístup může zásadně změnit, jak přirozeně s námi budou humanoidní stroje komunikovat.

Kdo vypíná internet? Cloudflare odhalil skutečné příčiny výpadků po celém světě

Výpadky internetu nejsou jen dílem hackerů nebo špatného počasí. Z nejnovější studie Cloudflare vyplývá, že za kolapsy sítí po světě často stojí i lidská chyba, vládní zásahy nebo prosté náhody. A ukazuje se, že globální síť je mnohem křehčí, než by se v roce 2025 čekalo.

Vědci představili plast, který se po použití sám rozpadne a nezatíží přírodu

Vědci z Rutgersovy univerzity objevili způsob, jak navrhnout plast, který po skončení své funkce sám a bezpečně zmizí. Nevyžaduje teplo ani chemikálie a jeho chování vychází z přírodních procesů známých z DNA či bílkovin.

Vědci našli způsob, jak přelaďovat magnetismus pomocí světla

Moderní digitální život stojí na schopnosti ukládat, přenášet a zpracovávat informace rychle, spolehlivě a s co nejmenší spotřebou energie. Ačkoliv se o tom zase až tolik nemluví, v samotném srdci těchto procesů už desítky let stojí magnetismus. Právě on určuje, jak se jednotlivé bity zapisují na disk, jak dlouho si uchovají informaci a jak efektivně s nimi dokážou pracovat výpočetní systémy.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi