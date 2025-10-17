CDR.cz - Vybráno z IT

Mikroroboti, kteří se léčí sami: Budoucnost medicíny právě začíná

Pátek, 17 Říjen 2025 - 07:00 | Francesco | Novinky, Věda a technika, Technologie

Zdroj: Shutterstock

Vědcům z Penn State a mezinárodního týmu se podařilo napodobit přírodu způsobem, který mění představy o robotice. Vyvinuli model mikrorobotů, kteří spolu komunikují pomocí zvuku, dokážou se sami zorganizovat, opravit a spolupracovat jako živý organismus. Technologie, která může změnit medicínu, ekologii i průzkum nebezpečných oblastí.

Zvířata se zvukem dorozumívají už miliony let - od pískání netopýrů po cvrlikání hmyzu. Právě tahle schopnost inspirovala vědce, kteří vytvořili mikroroboty schopné používat zvukové vlny ke komunikaci a koordinaci pohybu. Výsledkem je roj robotických jednotek, které dokážou spolupracovat s přesností hejna ryb nebo roje včel.

Vedoucí výzkumu, profesor Igor Aronson z Penn State, popisuje tyto mikrostroje jako první krok k „živé“ technice, která dokáže reagovat na prostředí, přizpůsobovat se mu a fungovat bez centrálního řízení.

„Představte si roj komárů nebo včel,“ vysvětluje Aronson. „Jejich pohyb vytváří zvuk, a ten je zároveň drží pohromadě. V tom je síla kolektivní inteligence.“

Zdroj: Shutterstock

Stroje, které se organizují samy

Každý z těchto drobných robotů - menší než zrnko rýže - má vlastní mikrofon, reproduktor, motor a jednoduchý oscilátor. Díky tomu dokáže nejen vydávat zvuk, ale také slyšet své okolí. Jakmile se k sobě několik robotů přiblíží, začnou synchronizovat svůj rytmus a vytvářejí společné „zvukové pole“. Pokud se roj rozpadne, jednotky samy zareagují, znovu se najdou a spojí. Tato schopnost „sebeléčení“ může být klíčová třeba při práci v těle člověka, kde by se mohly roboti rozptýlit krevním řečištěm a znovu spojit v cílové oblasti, například u nádoru nebo místa infekce.

Od laboratoře k reálnému světu

Zatím jde o počítačové modely a simulace, které testují principy takzvané aktivní hmoty - tedy systémů, kde se jednotlivé částice nebo organismy samy pohybují a ovlivňují. Přesto už první výsledky ukazují, že zvuk může být efektivnějším komunikačním nástrojem než chemické signály, které dosud v podobných experimentech převažovaly.

Zvukové vlny totiž cestují rychleji, dál a s menší ztrátou energie. Roboti tak mohou „slyšet“ jeden druhého i na vzdálenost, která by byla pro chemickou komunikaci nepřekonatelná.
Aronson dodává, že právě jednoduchost je na projektu to nejzajímavější: „Každý robot je extrémně primitivní. Ale když jich je dost, vzniká chování, které působí téměř inteligentně.“

Tým z Penn State vidí v této technologii obrovský potenciál. Je pravděpodobné, že v budoucnu by mohly mikroroboti čistit znečištěné vodní plochy, dostávat se do radioaktivních oblastí, nebo dokonce putovat lidským tělem, aby přesně dopravily léky na místo určení. Jejich odolnost a schopnost regenerace by mohla zásadně změnit přístup k lékařským zákrokům – zejména tam, kde je nutná maximální přesnost a minimální zásah do tkání.

Paradoxem je, že tito roboti nejsou „chytří“ v klasickém smyslu slova. Nemají algoritmus strojového učení ani čipy s AI. Jejich inteligence vzniká z interakce, z prostého fyzikálního jevu - rezonance a synchronizace zvuku. Když se jednotlivé oscilátory naladí na stejnou frekvenci, chovají se jako celek.

Tagy: 
Robotika, technologie, věda a technika
Zdroje: 

ScitechDaily.com

nahlásit chybu

Robot Vulcan má smysl pro dotek. Začíná konec práce ve skladech?

Amazon představil robota Vulcan, který cítí jako člověk. Díky umělé inteligenci a senzorům zvládá manipulaci i s drobnými předměty. První testy ukazují, že může zásadně proměnit práci ve skladech – a možná i ohrozit lidské pracovníky.

Když 1 432 GPU překoná kvantový stroj: Nový rekord v simulaci obvodu Sycamore

Simulovat kvantový počítač – a ještě k tomu 53-kubitový Sycamore od Googlu – bývalo donedávna úkolem za hranicí možností klasických výpočetních systémů. Jenže tým vědců dokázal nemožné. Využili k tomu 1 432 grafických karet NVIDIA A100, chytré algoritmy a techniky, které mohou navždy změnit způsob, jakým se přemýšlí o simulacích kvantových obvodů. Co přesně udělali? A proč je to tak přelomové?

Umí AI najít ježka z vesmíru? Odpověď vás možná překvapí

Ježka z vesmíru nespatříte, ale jeho domov možná ano. Vědci z univerzity v Cambridge zkoumají, zda umělá inteligence dokáže v satelitních snímcích rozpoznat porosty ostružiníku – oblíbené útočiště těchto stále vzácnějších nočních tvorů.

Antarktida skrývá nebezpečné proudy. Vědci našli klíč k tání největších ledovců

Tajemné větry zrychlují tání „ledovce soudného dne“. Nová studie ukazuje skrytého viníka Antarktida skrývá nový klimatický fenomén. Silné přízemní proudění větru může urychlovat tání klíčových ledovců a přispívat ke zvyšování hladiny oceánů.

Vědci našli „mimozemskou“ chemii v největším ložisku lithia

Nová vědecká studie odhalila, že podzemní solanky s lithiem v oblasti tzv. Lithium Triangle i Tibetu se řídí zcela jinou chemií, než jakou známe z moří či jezer. Místo uhlíku zde pH ovlivňuje bór – a tento poznatek by mohl zásadně změnit technologie těžby i nakládání s odpady.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi