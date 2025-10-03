CDR.cz - Vybráno z IT

Žralok vs. neopren: Nové „nezničitelné“ obleky mohou zachraňovat životy

Pátek, 3 Říjen 2025 - 03:00 | Francesco | Novinky, Věda a technika, Technologie

Zdroj: Shutterstock

Žraločí útoky jsou sice vzácné, ale jejich následky bývají fatální. Australští vědci proto otestovali čtyři nové materiály pro neopreny, které dokážou výrazně snížit závažnost poranění. Výsledky naznačují, že tyto „žralokuvzdorné“ obleky by mohly změnit pravidla hry v ochraně plavců, surfařů a potápěčů.

Představa, že vás ve vodě napadne žralok, patří mezi největší noční můry každého surfaře či potápěče. Ačkoli jsou útoky v reálných číslech velmi vzácné, jejich dopad na oběť i na celé pobřežní komunity je obrovský. Krvavé incidenty totiž často spustí vlnu paniky a tlak na radikální opatření, včetně likvidace žraloků. Jenže věda dnes ukazuje jiný směr – namísto boje proti predátorům přichází řešení, která chrání lidi a zároveň neohrožují samotné žraloky.

Neopren, který odolá zubům predátora

Výzkumníci z Flinders University v Austrálii se zaměřili na čtyři speciální materiály, které mají potenciál stát se novým standardem pro výrobu neoprenů. Testované varianty nesly názvy Aqua Armour, Shark Stop, ActionTX-S a Brewster material. Na rozdíl od starších, těžkopádných obleků z kovové kroužkové zbroje využívají moderní technologie: Ultrapevná polyetylenová vlákna známá z námořních lan nebo neprůstřelných vest. Výsledkem je lehký, pružný a přitom odolný materiál, který uživatelům umožňuje volný pohyb.

Podle hlavního řešitele projektu Dr. Toma Clarka se ukázalo, že všechny čtyři testované typy dokážou zmírnit rozsah poranění při kousnutí bílého i tygřího žraloka. Nejde o zázračný štít, který by člověka ochránil absolutně – v případě útoku hrozí i nadále zhmožděniny či vnitřní poranění. Zásadní je ale snížení počtu hlubokých ran a kritických ztrát krve.

Žralok bílý a tygří: Hlavní pachatelé

Studie se zaměřila právě na bílé a tygří žraloky, kteří mají na svědomí nejvíce nevyprovokovaných útoků na lidi. Tito mořští predátoři jsou navíc spojováni s nejvyšší mírou úmrtnosti obětí. Testy probíhaly na kousancích exemplářů přesahujících tři metry – tedy přesně takových, jaké jsou pro člověka nejnebezpečnější.

Profesor Charlie Huveneers z Flinders University upozorňuje, že i když se riziko nelze nikdy zcela odstranit, výsledky jasně ukázaly posun: „Naše data ukazují, že neopreny vyztužené těmito materiály mohou v mnoha případech znamenat rozdíl mezi životem a smrtí. Hlavní je omezení masivního krvácení.“

Od plošné ochrany k osobní bezpečnosti

Dlouhá desetiletí se státy snažily zajistit bezpečí plavců plošnými opatřeními – například instalací sítí, odstřelem žraloků nebo uzavíráním částí pobřeží. Tyto metody jsou nejen drahé, ale často i neúčinné a ekologicky sporné. Nový trend směřuje k individuální ochraně: Elektrické odpuzovače, chytré senzory a nyní i „odolné neopreny“.

Podle expertů z australského programu Shark Management Program je tento posun logický. Lidé se čím dál častěji pohybují v oceánu, ať už kvůli rekreaci nebo práci, zatímco populace žraloků se zotavují. Osobní ochranné prostředky tak představují realistickou cestu, jak riziko snížit, aniž by docházelo k vyhubení predátorů, kteří jsou pro ekosystém klíčoví.

Reálná šance na záchranu životů

Závěrečná zpráva studie publikovaná v časopise Wildlife Research uvádí, že všechny testované materiály omezily množství „kritického“ poškození v porovnání s běžným neoprenem. V praxi to znamená menší hloubku ran a vyšší šanci, že oběť přežije do příjezdu záchranné služby.

Dr. Clarke k tomu dodává: „Tyto výsledky nám umožňují činit informovanější rozhodnutí, ať už jde o profesionály pracující v oceánu, nebo běžné rekreační surfaře. Obleky samozřejmě nejsou neprůstřelné, ale poskytují důležitý čas navíc – a právě ten může rozhodnout.“

