Kdo vypíná internet? Cloudflare odhalil skutečné příčiny výpadků po celém světě

Úterý, 4 Listopad 2025 - 05:00 | Francesco | Novinky, Technologie, Internet

Zdroj: Shutterstock

Výpadky internetu nejsou jen dílem hackerů nebo špatného počasí. Z nejnovější studie Cloudflare vyplývá, že za kolapsy sítí po světě často stojí i lidská chyba, vládní zásahy nebo prosté náhody. A ukazuje se, že globální síť je mnohem křehčí, než by se v roce 2025 čekalo.
Když Cloudflare, jedna z největších firem zajišťujících stabilitu a bezpečnost webu, zveřejnila svou čtvrtletní zprávu o výpadcích, výsledky zaskočily i odborníky. Přestože síťová infrastruktura pokrývá více než 330 měst ve 125 zemích, její analýza ukázala, že i drobná nehoda může způsobit řetězovou reakci.

V období od července do září 2025 zaznamenali technici Cloudflare desítky vážných přerušení - od zemětřesení po ztracené licence poskytovatelů. Ukazuje se, že ani sofistikované DDoS ochrany či automatické reroutování provozu neumí vykompenzovat to, co dokáže jeden přestřelený kabel.

Vládní vypínače internetu

Jedním z nejčastějších důvodů výpadků zůstává překvapivě politika. V Iráku, Sýrii nebo Súdánu je každoroční rituál - během zkouškových období stát jednoduše vypne internet. Úředníci to zdůvodňují bojem proti „organizovanému podvádění u zkoušek“, ale v praxi to znamená kompletní blackout pro miliony lidí.

Podobně se situace vyvinula ve Venezuele, kde byl poskytovatel SuperCable v srpnu odstřižen po ztrátě licence. Na několik dní tak přišli o připojení tisíce domácností. Cloudflare označil tyto zásahy za „krátké, opakované a cílené“ - tedy spíše formu kontroly než náhodu.

Když selže kabel nebo člověk

Další kapitola zprávy se týká fyzických poškození. V Texasu například přerušila optické vedení jediná kulka, která z neznámého důvodu zasáhla vedení firmy Spectrum. Dvouhodinový výpadek pocítilo celé město.

Zdroj: Shutterstock

V Dominikánské republice a Angole způsobili potíže stavební dělníci, kteří při výkopech překopli hlavní páteřní kabely. A v oblastech kolem Rudého moře způsobilo dvojí poškození kabelů v Pakistánu, Haiti a Spojených arabských emirátech, že přeshraniční datový provoz se na několik hodin úplně zastavil.

Když příroda nebo oheň řeknou „stop“

Ani příroda nezůstala pozadu. V Egyptě způsobený požár v budově Ramses Central Exchange odpojil od sítě hlavní operátory Vodafone a Orange.

Ještě dramatičtější situace nastala na ruské Kamčatce, kde 8,8 stupňové zemětřesení ochromilo regionální připojení téměř okamžitě. A i vesmír nebyl ušetřen: 24. července 2025 hlásil Starlink celosvětový výpadek kvůli chybě v interním softwaru, který řídí jádro sítě.

Křehká síť, na které stojí svět

Cloudflare ve své zprávě upozorňuje, že jde jen o výběr nejvýraznějších incidentů. Přesto z nich plyne jasný závěr: Internet sice působí jako nezničitelná síť, ale ve skutečnosti závisí na tenkých kabelech, lidském dohledu a politických rozhodnutích.

Ani sebelepší algoritmy nezabrání tomu, že se někde zlomí kabel nebo že vláda stiskne pomyslný vypínač. Zatímco firmy investují miliardy do kybernetické bezpečnosti, fyzická infrastruktura zůstává často přehlížená – a právě tam leží největší riziko.

technologie, internet, zabezpečení
TechRadar.com

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi