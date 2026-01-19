CDR.cz - Vybráno z IT

Paměti zdražují potichu, ale jistě. DDR5 míří do nové cenové reality

Pondělí, 19 Leden 2026 - 05:00 | Francesco | Novinky, Technologie

Zdroj: Shutterstock

Ceny operačních pamětí DDR5 se na první pohled uklidňují, realita je ale složitější. Zatímco maloobchod naznačuje stagnaci, výrobní kontrakty a poptávka po AI serverech tlačí ceny výrazně výš.
Za paměti si připlatíme ještě víc, ceny pouzdření stouply o 30 %

Při pohledu na běžné cenové srovnávače může vzniknout dojem, že se trh s pamětmi DDR5 po měsících výkyvů konečně nadechl. Vyšší kapacity přestaly zdražovat tempem, na které byli uživatelé zvyklí koncem roku 2025, a některé kity dokonce působí stabilně. Tento obrázek je ale pouze krátkodobý a týká se hlavně maloobchodních cen.

Dlouhodobější data a kontrakty mezi výrobci a odběrateli vyprávějí jiný příběh. Analytické výhledy ukazují, že smluvní ceny pamětí pro PC mohou na začátku roku 2026 skokově vzrůst, v některých případech téměř na dvojnásobek. Rozdíl mezi tím, co vidí běžný zákazník, a tím, co se odehrává ve výrobních řetězcích, se v posledních měsících výrazně rozevřel. Výsledkem není uklidnění, ale nejistota.

AI servery vysávají kapacity

Hlavním důvodem napětí na trhu je změna priorit výrobců pamětí. Kapacity výroby DDR5 čím dál více směřují do serverových modulů s vysokou hustotou, které jsou klíčové pro datová centra a výpočetní infrastrukturu umělé inteligence. Trénování a provoz velkých modelů vyžaduje obrovské objemy paměti, a právě tento segment dnes pohlcuje značnou část waferů.

Zdroj: Shutterstock

Výrobci tomu přizpůsobují alokace. Velcí OEM partneři mají přednost, zatímco nezávislí výrobci modulů pro běžné PC dostávají menší objemy. To vytváří prostor pro úpravu cen směrem nahoru a postupné smazávání historického rozdílu mezi pamětmi pro servery a pro osobní počítače.

Data ukazují, že většinu roku 2025 byly ceny relativně ploché. Zlom přišel až na jeho konci, kdy se růst projevil téměř současně u serverových i PC pamětí. Serverové moduly zdražují rychleji, u notebookových a desktopových variant je křivka mírnější, ale směr zůstává stejný. Projekce navíc nenaznačují návrat k nižším cenám. Spíše se rýsuje nový standard, na který si trh bude muset zvyknout.

Zpomalení růstu cen tak nelze chápat jako zlepšení dostupnosti. Spíš jde o bod, kdy kupující narážejí na své limity a odkládají nákupy. Pokud se alokační strategie výrobců nezmění a poptávka po AI infrastruktuře zůstane silná, vyšší ceny pamětí DDR5 mohou být realitou déle, než by si uživatelé PC přáli.

DDR5, počítače, technologie
Techradar.com

