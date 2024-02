NVIDIA je hodnotnější než Google nebo Amazon

Největší a nejhodnotnější společnosti v USA asi zná každý. Rozhodně tam patří Amazon, Alphabet (mateřská společnost Googlu), Meta Platforms, atd. Mnoho lidí si ale neuvědomuje, že se patří i známá společnost NVIDIA. Ta si vedla v poslední době velmi dobře a dokonce předběhla Alphabet, čímž se stala třetí nejhodnotnější společností ve Spojených státech, jak informuje agentura Reuters.

Tento úspěch přišel krátce poté, co překonala i Amazon, a nyní má hodnotu 1,83 bilionu dolarů. Globálně se řadí na čtvrté místo za americkými giganty Microsoftem (3,04 bilionu dolarů) a Applu (2,84 bilionu dolarů) a saúdskoarabskou ropnou společností Saudi Aramco (2,07 bilionu dolarů).

Zdroj: Shutterstock

Rozvoj umělé inteligence v posledním roce je převážně dílem rapidního růstu společnosti NVIDIA, která ovládá přibližně 80 % trhu špičkových čipů. Právě jejich čip H100 napájí LLM v institucích jako OpenAI, Amazon, Meta a dalších. V lednu Mark Zuckerberg oznámil, že Meta do konce roku zakoupí 350 000 čipů NVIDIA H100.

Na rozdíl od většiny firem, které se soustředí na to, jak AI nejrychleji posunout vpřed, NVIDIA investuje do různých oblastí. Kromě toho, že je hlavním výrobcem čipů, rozšiřuje své portfolio o vývoj vlastních čipů pro firmy zabývající se cloud computingem. Tato diverzifikace může udržet NVIDIA v hře, i když se konkurence v oblasti AI zaměřuje na více specializované možnosti.

Čtvrtletní zpráva společnosti NVIDIA bude zveřejněna ve středu 21. února a očekává se, že bude pozitivní. Nicméně, pokud by výsledky nebyly excelentní, mohlo by to ovlivnit hodnotu firmy. Očekává se, že čtvrtletní zisk NVIDIA se ztrojnásobí na 20,37 miliardy dolarů a čistý zisk vzroste o 400 procent na 11,38 miliardy dolarů.