Nvidia představuje systém Avatar Cloud Engine pro přirozenou komunikaci NPC

Společnost Nvidia předvedla na veletrhu Computex 2023 svůj nový systém pro zpracování NPC ve hrách nazvaný Avatar Cloud Engine (ACE). Tento systém slibuje přirozenou komunikaci, hlasový výstup a animaci obličeje pro postavy ve hrách. ACE nabízí možnosti, jak dialogy ve hrách mohou být realističtější a více interaktivní. Nicméně se objevují i otazníky ohledně technologických a praktických stránek nového systému, které Nvidia stále neřeší.

Během ukázky byla prezentována scénka ze Cyberpunku 2077 v restauraci s postavou jménem Kai a NPC postavou jménem Jin. Dialog mezi postavami byl generován umělou inteligencí na základě hlasového vstupu hráče. Ačkoli reakce postavy Jin působily přirozeně, dochází ke ztrátě kontroly nad obsahem, což může být problémem pro hráče a scénáristy.

Pokud vývojáři chtějí využívat systém ACE, budou muset řešit různé problémy, jako je filtr na zakázaná slova a přehlížení nevhodných otázek a reakcí. To je ostatně i důvod, proč jsou předpřipravené rozhovory, otázky a odpovědi stále bezpečnější volbou než naprostá odevzdanost umělé inteligenci. Prozatím si lze představit nasazení ACE do menších herních titulů, ale rozhodně ne do větších her s otevřeným světem.

Samotná ukázka systému ACE nebyla založena na existující hře, ale na vlastní scéně. Je tedy otázkou, jak flexibilní by byl systém a jak by ho bylo možné implementovat do existujících her. Navíc, systém závisí na výpočtech v cloudu, což může být pro hráče omezením. Plynulost odpovědí tak bude přímo závislá na rychlosti internetu. Musíme k tomu ale přistupovat jako k novince, která má před sebou ještě dlouhou cestu, že vývojáři nastaví takové parametry, jež by umožňovaly nasazení do reálných velkých her.