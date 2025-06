Kdo napsal Bibli? Umělá inteligence odhaluje pravděpodobné autory

Umělá inteligence proniká i tam, kde by to ještě před pár lety znělo jako rouhání – do biblických textů. Vědecký tým pod vedením izraelské matematičky Shiry Faigenbaum-Golovin využil AI a statistickou analýzu k určení pravděpodobných autorů prvních devíti knih Starého zákona. Studie publikovaná v prestižním časopise PLOS ONE ukazuje, že Bible není dílem jednoho pisatele, ale minimálně tří stylisticky odlišných škol.