Recall mění Windows: Aneb snímky toho, co děláme na počítači

Windows Recall je novinka určená výhradně pro zařízení označená jako Copilot+ PC. Tato funkce v pravidelných intervalech pořizuje snímky obrazovky, které ukládá do vyhledávatelné databáze. Díky tomu mohou uživatelé zpětně vyhledávat, co kdy na počítači viděli nebo dělali – a to včetně textu extrahovaného z obrázků.

Záměrem Microsoftu je nabídnout pohodlnější práci s historií aktivit. Místo složitého hledání v dokumentech, e-mailech nebo webových stránkách stačí zadat klíčové slovo a Recall okamžitě najde příslušný záznam. Jenže právě tato schopnost vzbuzuje již od začátku celkem oprávněné obavy: Pokud by se databáze dostala do nesprávných rukou, mohla by odhalit téměř vše, co uživatel na svém zařízení dělal.

Dlouhá cesta k vydání a problémy se soukromím

Když Microsoft Recall představil v roce 2024, ihned se strhla vlna kritiky. Ukázalo se, že funkce v počáteční verzi neměla dostatečné bezpečnostní mechanismy a chránila uložená data jen minimálně. Mnozí odborníci tehdy varovali, že Recall v této podobě představuje obrovské riziko pro ochranu osobních údajů.

Vývojáři nakonec funkci přepracovali. Recall je nyní dostupný pouze tehdy, pokud jej uživatel sám aktivně zapne – nejde tedy o automatickou součást systému. Microsoft navíc umožňuje funkci zcela odstranit, pokud o ni někdo nestojí. Zavedeno bylo také lepší filtrování citlivého obsahu, i když podle bezpečnostních expertů není stoprocentně spolehlivé.

Dlouhé měsíce Recall testovali nejen zaměstnanci Microsoftu, ale i uživatelé zapojení do Windows Insider programu. Až po pěti měsících intenzivního testování a řadě vylepšení byla funkce považována za připravenou k veřejnému nasazení.

Co dalšího aktualizace nabízí?

Windows Recall je bezpochyby nejviditelnější novinkou, ale aktualizace přináší i další vylepšení zaměřená na pohodlí při práci. Významné změny se týkají především systému vyhledávání.

Nové vyhledávání v rámci Windows nyní lépe rozumí významu slov a frází. Hledání je díky tomu přirozenější a připomíná spíše komunikaci s člověkem než s počítačem. Tato schopnost kontextového porozumění je dostupná v hlavním vyhledávacím poli, v Průzkumníku souborů i v aplikaci Nastavení.

Další zajímavou novinkou je funkce s názvem Click to Do. Ta umožňuje kopírovat text přímo z obrázků, rychle vyhledat obsah zobrazený na obrazovce nebo během několika sekund shrnout či přepsat vybraný text. Funkci lze jednoduše aktivovat kombinací stisku klávesy Windows a kliknutí myší. Některé pokročilejší funkce Click to Do jsou v tuto chvíli dostupné pouze na zařízeních s architekturou Arm.

Kdo si může Recall vyzkoušet?

Používání Windows Recall i dalších novinek je omezené na novou generaci zařízení – tzv. Copilot+ PC. Tato zařízení musí splňovat specifické hardwarové požadavky, mezi které patří především přítomnost výkonného neurálního procesoru (NPU) schopného zpracovat více než 40 bilionů operací za sekundu.

V současnosti podporují Copilot+ funkce procesory Qualcomm Snapdragon X Elite a Plus, Intel Core Ultra 200V (platforma Lunar Lake) a AMD Ryzen AI 300. Funkce Recall a vylepšené vyhledávání jsou dostupné jak na počítačích s architekturou Arm, tak na klasických x86 systémech. Naproti tomu některé prvky Click to Do jsou zatím exkluzivní pro Arm zařízení.