Každé tři sekundy snímek obrazovky. Recall znovu hrozí sledováním ve Windows 11

Znovu se to stalo. Microsoft vytáhl do boje s funkcí, kterou nikdo nechtěl – a o to víc ji teď všem podsouvá. Jmenuje se Recall a její návrat do Windows 11 právě teď vyvolává silné mrazení v zádech každému, kdo aspoň trochu rozumí pojmům jako „soukromí“, „zabezpečení“ a „digitální stopa“.