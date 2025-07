Copilot uvidí vše: Celý desktop, ne jen aplikaci

Microsoft ve verzi Windows 11 plánuje zásadní upgrade funkce Copilot Vision, která doposud mohla „vidět“ maximálně dvě otevřené aplikace. Nově však půjde o plnohodnotné sdílení celé plochy – podobně jako při videohovoru, jen místo lidí bude na druhé straně sledovat vaše aktivity umělá inteligence.

To znamená, že Copilot získá přehled o všech spuštěných nástrojích a bude schopen reagovat na to, co právě děláte. Může vás upozornit na chyby v prezentaci, doporučit změny v dokumentu nebo pomoci s hledáním v neznámé aplikaci.

Umělá inteligence jako kouč při práci i zábavě

Microsoft popisuje novou funkci jako nástroj, který „analyzuje obsah, poskytuje poznatky a odpovídá na vaše otázky – nahlas vás provede tím, co právě děláte“. Copilot může například:

poradit s úpravou životopisu ,

, navrhnout vylepšení grafického návrhu ,

, pomoci orientovat se v nově nainstalované hře ,

, nebo doporučit alternativní řešení přímo při práci.

To vše probíhá v reálném čase a bez nutnosti přepínání mezi různými asistenty nebo nápovědami.

Zdroj: Shutterstock

Jen pro Insidery – zatím

Novinka je zatím dostupná pouze pro uživatele ve Windows Insider programu, a to ve všech jeho vývojových kanálech. Verze s novou funkcí má označení 1.25071.125.

Podmínkou ale zůstává i geografická dostupnost – Copilot Vision je zatím aktivní především v USA, takže čeští uživatelé si budou muset ještě počkat, než Microsoft nástroj oficiálně zpřístupní globálně.

Aktivace? Jednoduchá: klik na brýle

Pokud máte správnou verzi a jste mezi testery, aktivace nové funkce je jednoduchá:

Přejeďte myší přes ikonu Copilota na hlavním panelu. Objeví se ikona brýlí – klikněte na ni. Vyberte, zda chcete sdílet celý desktop nebo jen konkrétní aplikaci. Sdílení kdykoliv vypnete přes tlačítko „Stop“ ve stejném menu.

Je to jako videohovor – ale se strojem, který vám může říct, co děláte špatně. Anebo dobře.

Kam Copilot směřuje dál?

Microsoft tímto rozšiřuje schopnosti své AI platformy, která se dříve zaměřovala hlavně na webový prohlížeč Edge. Funkce Recall, která dělá snímky obrazovky a analyzuje historii uživatelské činnosti, je dalším krokem k trvalé přítomnosti AI v systému.

Pokud se plnohodnotné sdílení desktopu osvědčí, je velmi pravděpodobné, že se stane standardní součástí Copilota ve Windows 11 i budoucím Windows 12. V tom případě se může stát zcela běžné, že uživatelé budou mít při práci neustále po boku digitálního asistenta s vlastním zrakem.