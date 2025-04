Umělá inteligence místo vás: Copilot zvládne práci i bez přístupu k systému

Když Microsoft oznámil, že jeho Copilot Studio dostane funkci „computer use“, málokdo si hned uvědomil, jak zásadní změnu to ve světě AI představuje. Tahle novinka totiž umožňuje umělé inteligenci ovládat počítač skoro stejně jako člověk – klikat, psát, vyplňovat formuláře, procházet weby nebo spouštět programy. A to všechno bez nutnosti přímého přístupu přes API.

Umělá inteligence, která se nezastaví před žádnou obrazovkou

Co to znamená v praxi? Copilot Studio nyní zvládne vytvořit „agenty“, tedy chytré asistenty, kteří se umí orientovat v běžném rozhraní aplikací. Takže třeba když účetní software nemá žádné rozhraní pro propojení s jinými systémy, agent si s tím poradí jinak: jednoduše si ho otevře, klikne na správné tlačítko, vyplní kolonky a úkol splní.

Microsoft to popisuje jednoduše: „Pokud aplikaci dokáže ovládat člověk, zvládne to i agent.“ A to otevírá obrovské možnosti, obzvlášť ve firmách, kde jsou každodenní rutiny stále závislé na zastaralých systémech.

Automatizace, která se přizpůsobí změnám

Jedním z klíčových rozdílů oproti starším pokusům o automatizaci je schopnost reagovat na změny. Když se například změní rozložení tlačítek v aplikaci nebo se upraví formulář na webu, Copilot se nezasekne. Místo toho upraví své chování – podobně jako by to udělal živý pracovník, který si všimne, že tlačítko „odeslat“ už není modré, ale zelené.

To dříve znamenalo konec automatizace a návrat k ručnímu zásahu. Teď se ale AI naučila improvizovat.

Zdroj: Shutterstock

Co všechno zvládne Copilot Studio?

Možností je celá řada. Firmy budou moci využívat agenty třeba pro:

automatické zadávání dat do interních systémů,

zpracování faktur,

vyhledávání informací na internetu,

vyplňování žádostí a formulářů,

rezervace schůzek nebo služeb,

přeposílání a kategorizaci e-mailů.

A to vše bez zásahu člověka. Stačí agenta jednou nastavit a nechat ho pracovat.

A co běžní uživatelé?

Pro běžné uživatele Microsoft už začátkem měsíce přidal podobnou funkci s názvem Actions do svého spotřebitelského Copilota. Ten zvládne v pozadí rezervovat stůl v restauraci, koupit vstupenky nebo objednat zboží. Zatím je ale omezený jen na některé partnerské služby.

Na rozdíl od něj má Copilot Studio pracovat s mnohem širším spektrem webů a aplikací. A hlavně – bude schopný zvládnout složitější úkoly, které vyžadují orientaci v nestandardních rozhraních.

Proč je to důležité?

Většina automatizací dnes stojí a padá na tom, jestli existuje API – rozhraní, které umožní propojit systémy. Jenže takových případů je pořád překvapivě málo. Spousta firem používá software, který je starý, uzavřený nebo specifický. A právě tam nastupuje Copilot Studio – jako univerzální pracovník, kterého nezajímá, co je pod kapotou. Hlavní je, že se dá aplikace spustit a ovládat ručně. O zbytek už se postará AI.